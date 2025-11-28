أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة وقتل وتعذيب سكان المنطقة.

وأشار إلى اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه المتواصلة على المخيمات الفلسطينية، في نابلس وجنين، واغتيال الفلسطينيين والاعتقالات التعسفية لمواطني الضفة الغربية، وتدمير منازل المزارعين ومزارعهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالجرائم الوحشية التي تجري في هذا الجزء من فلسطين المحتلة.

كما لفت إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتقالات الواسعة لمئات الأطفال الفلسطينيين والتعذيب، والذي أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الصهيونية، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني الجسيمة.

وأضاف: "من الضروري تسجيل كل واحدة من هذه الجرائم بصفة جرائم ضد الإنسانية، ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم".

