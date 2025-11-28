أحيت بلدة طليا البقاعية الذكرى الثالثة لرحيل الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين (أبو علي)، والذي ارتقى فداءً للبنان وشعبه، وذلك في احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة حزّين، بمشاركة واسعة من فعاليات المنطقة.

حضر المراسم: النائب السابق حسن يعقوب والباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، إلى جانب ممثلين عن لجنة القطاع وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية، إضافة إلى جمع غفير من الأهالي الذين توافدوا لتجديد العهد لخط المقاومة ولتكريم مسيرة الشهيد.

استهل الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها الأخ محمد إبراهيم، قبل أن يلقي شقيق الشهيد حسين أحمد حسين كلمة مؤثرة استعاد فيها محطات من مسيرة الراحل، مؤكدًا أن دماء الشهداء تحفظ الوطن وتصون كرامته، وأن الشهيد أبو علي كان مثالًا في الالتزام والوفاء والثبات على نهج المقاومة.

اختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني ألقاه الشيخ بلال طبيخ، متحدثًا عن معاني التضحية والفداء في مدرسة أهل البيت (ع)، مشددًا على أن الشهداء هم الركن الأساس في بناء مجتمع الصمود والانتصار.

