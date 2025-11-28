افتتحت ثانوية المهدي (ع)، في فرع مدينة بعلبك، معرضها الفني "نقش الأمين"، برعاية الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، وسط حضور تربوي وثقافي تقدّمه مدير مؤسسة الشهيد في البقاع الشيخ مازن رعد ومدير الثانوية الحاج محمود قصاص وفعاليات تربوية واجتماعية، إضافة إلى عوائل الشهداء.

المعرض، والذي أقامه المتعلمون بأناملهم، جاء مساحة إبداعية جسّدوا فيها في لوحاتهم نبض الانتماء للوطن وروح المقاومة، فبدت الأعمال كأنها حكايات مشرّعة على الضوء، تعبّر عن جيل يختزن وعيًا متقدّمًا وقدرة لافتة على تحويل القيم إلى لغة فنية حيّة.

تجوّل الحاضرون بين الأعمال التي عكست تنوّعًا في الأساليب والموضوعات، من لوحات تعبّر عن التشبّث بالأرض، إلى أخرى تستحضر رموزًا وطنية وثقافية، ما أظهر نضجًا في الرؤية وبراعة في تحويل الموقف إلى لون وخطّ وتشكيل.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، شدد اللقيس على الدور التربوي الذي تؤديه ثانوية المهدي (ع) في بناء شخصية المتعلم، فالمدرسة- برأيه- قادرة بفضل إدارتها وكادرها ومعلّميها على صناعة إنسان واعٍ ومثقّف ومبدع ومسؤول وقادر على مواجهة تحديات الحياة بثبات وثقة.

الاحتفال تخلّلته أيضًا فقرات فنية وتربوية قدّمتها الأندية المدرسية، إلى جانب مشاركة مميّزة لأبناء الشهداء من الحلقة الثانية، ما أضفى على المناسبة روحًا وجدانية تجمع بين الفن والالتزام والقيم التربوية.

في ختام الحفل، كرّمت الثانوية عوائل الشهداء بدروع تقدير ووفاء، تكريمًا لتضحياتهم التي تسهم في صون الوطن وترسيخ جذوره في وجدان الأجيال.

