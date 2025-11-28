يمعن العدو الصهيوني بخرق السيادة اللبنانية، مستمرًا بالاعتداء على لبنان، حيث استهدفت دبابة متمركزة في موقع بياض بليدا منطقة "الكيلو ٩" بين بلدتي بليدا وعيترون بقذيفة صباح اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، ليعاود العدو ويجدد استهدافه لمنطقة "الكيلو ٩" بعد الظهر، بعد قيام دبابة ميركافا متمركزة في موقع "البياض" الحدودي باستهداف المنطقة بـ 3 قذائف.

وقد سقطت إحدى القذائف التي أطلقها العدو باتجاه منطقة "الكيلو ٩" على مقربة من مقهى واستراحة على طريق عام عيترون - بليدا، دون وقوع إصابات.

كما دمر العدو الصهيوني منزلًا في بلدة حولا عبر عبوات متفجرة ألقتها مسيّرة من نوع "كواد كوبتر".

