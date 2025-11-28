يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم التعبئة
إيران تقاطع قرعة كأس العالم في واشنطن بعد قيود أميركية على التأشيرات
2025-11-28 16:55
قرّرت إيران مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرّر إجراؤها يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، في واشنطن، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، وفق ما أفاد الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك. وستُقام معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية.

وكان المنتخب الإيراني قد ضمن مقعده في كأس العالم الصيف المقبل، في آذار/مارس، للمرة الرابعة تواليًا والسابعة في تاريخه، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وصرّح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي، الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر: "أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم".

وأفادت قناة "فارزيش 3" الرياضية، الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة لم تُصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم رئيس الاتحاد مهدي تاج.

وحسب القناة، حصل أربعة أعضاء من الوفد، بمن فيهم مدرب المنتخب الوطني أمير قلعة نويي، على تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة.

وندّد رئيس الاتحاد الإيراني بالقرار الأميركي وأكّد أنّه "سياسي"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر".

وأضاف: "أبلغنا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ جاني إنفانتينو، أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على الفيفا الطلب منهم التوقّف عن هذا السلوك".

