نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشكلٍ قاطع، ما تردّد عن نقل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تهديدات "إسرائيلية" للبنان، مؤكدًا أن الوزير المصري "لم ينقل إلينا أيّ تهديد"، وأنّ ما تمّ تداوله لم يتجاوز "جوًّا عامًّا".

وحول ما يُشاع عن "مهلة إسرائيلية حتى آخر الشهر" أو "حرب وشيكة"، أكد الرئيس بري، في حديث لصحيفة "الديار"، أن هذه الأجواء مصدرها الإعلام العبري وتصاريح العدو "الإسرائيلي"، لافتًا الى أن "الإسرائيليين" يلوّحون ويهدّدون منذ أسابيع.

وتناول الرئيس نبيه بري الجدل القائم حول قانون الانتخابات، فحسم المسألة نهائيًا بتأكيده أن "القانون الحالي سيُطبَّق كما هو، دون أيّ تعديل".

وأوضح أنّ اقتراع المغتربين يتمّ وفق خيارين لا ثالث لهما: "إما التصويت في الخارج للنواب الستة المخصّصين لهم، وإما الحضور إلى لبنان للتصويت للنواب الـ128".

وفي ما يتعلق بالرسالة التي وجّهها السيناتوران الأميركي داريل عيسى ودارين لحود إلى البيت الأبيض، وادّعيا فيها أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقف مجددًا في طريق التقدّم لمعالجة قانون الانتخاب"، ردّ الرئيس بري بسخرية، قائلًا: "مش عم نام الليل.. هودي من الـ2007 عم يشتغلوا ضدي"، في إشارة إلى عدم اكتراثه بهذه الضغوط المتكررة ومحاولات التأثير في موقفه.

زيارة على حسن خليل إلى طهران

وبخصوص زيارة عضو كتلة التنمية والتحرير؛ النائب علي حسن خليل إلى العاصمة الإيرانية طهران، أوضح الرئيس بري أنّ النائب خليل شارك في مؤتمرٍ رسمي والتقى عددًا من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وأوضح أن الزيارة، "أتاحت الاطلاع مباشرةً على المزاج السياسي في طهران، وما إذا كان هناك أيّ حراك بين إيران والولايات المتحدة، يمكن أن ينعكس على ملفات المنطقة ولبنان. وتبيّن من اللقاءات أنه "لا وجود لأيّ مسار تواصل أو كلام بين الجانبين" في الوقت الراهن".

