القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
لبنان

كلمة الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
لبنان

كلمة الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي

2025-11-28 17:49
23
19:26 |
الشيخ قاسم: اذا استمر العدوان على الحكومة أن تضع خطة للمواجهة وعليها أن تعيد النظر حتى بالانتشار بالجنوب ولجنة الميكانيزم وتستطيع ان تهدد
19:26 |
الشيخ قاسم: نصمد وندافع ولن تذهب دماء الشهداء هدرا عندها يخضع الاجنبي لارادتنا
19:26 |
الشيخ قاسم: العملية التي حصلت في بيت جن تثبت أن الشعب السوري في محل ثان وهو لن يقبل الاستسلام لاسرائيل وهذا ايجابي
19:26 |
الشيخ قاسم: التنازلات تجعل الاحتلال أكثر طمعاً ولن يؤلمنا من دون أن يتألم
19:25 |
الشيخ قاسم: المشكلة بالمشروع "الاسرائيلي" ويجب ان نواجهه
19:25 |
الشيخ قاسم: صمودنا سنة كاملة رغم كل الضغوطات هو دليل على عزتنا وقوتنا
19:25 |
الشيخ قاسم: معيارنا هو استقلالنا وحريتنا اما معيار المستسلمين هو حياة العبودية والذل
19:25 |
الشيخ قاسم: الحل ان يتوقف العدوان
19:24 |
الشيخ قاسم: "اسرائيل" تدرس خياراتها وأميركا كذلك فانهم يعرفون أنه مع هذا الشعب وهذه المقاومة لا يمكنهم تحقيق ما يريدون
19:24 |
الشيخ قاسم: عليهم أن ييأسوا فهذا شعب لا يُهزم ولا يستسلم ونحن لن نهزم ولن نستسلم وهيهيات منا الذلة
19:23 |
الشيخ قاسم: يهددون بالعدوان الأوسع من أجل ارغامنا على الاستسلام.. كل هذه التهديدات هي شكل من اشكال الضغط السياسي لان محاولاتهم المختلفة فشلت
19:21 |
الشيخ قاسم: السلاح ليس مشكلة لأنه حرر 44 سنة وأدى دورًا كبيرًا في البلد وادى الى الاشكال المختلفة من الردع التي تكلمنا عنها
19:21 |
الشيخ قاسم: السلاح مشكلة معيقة لمشروع "اسرائيل"
19:21 |
الشيخ قاسم: يا خدام "اسرائيل" اتقوا الله وكونوا مع اهل بلدكم
19:20 |
الشيخ قاسم: كل الطوائف والنخب الأغلبية الساحقة في البلد لا يريدون "اسرائيل"
19:20 |
الشيخ قاسم: هناك وصاية اميركية هي جزء من العدوان وتروج للضغط "الاسرائيلي"
19:20 |
الشيخ قاسم: خدام "اسرائيل" في لبنان هم قلة لكنهم يسببون مشكلة على قلتهم ويلعبون دورًا يخدم "اسرائيل" واميركا ولا يخدم لبنان
19:19 |
الشيخ قاسم: التفويض للمسؤولين هو لاستعادة الارض والاسرى والكرامة
19:19 |
الشيخ قاسم: هناك قوى في داخل البلد لا تريد "اسرائيل" وحاضرة لمواجهة "اسرائيل" ويجب ان نستثمر هذا الامر
19:18 |
الشيخ قاسم: على الحكومة ان تستثمر القدرات الموجودة عند شعبها لتحقيق منع الاستقرار للعدو
19:18 |
الشيخ قاسم: لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن أرض لبنان وكرامة لبنان
19:17 |
الشيخ قاسم: جهوزيتنا هي المنع وقدرتنا على الدفاع هي المنع من استقرار العدو وشكل من أشكال الردع
19:16 |
الشيخ قاسم: من سنة 2023 إلى الان نحن نواجه "اسرائيل" بمنعها من الاستقرار وهذا الشكل الثالث من الردع ونحن نمارسه حتى الان ونحن نشترك مع الدولة في هذا الشكل فهي بالمواجهة الدبلوماسية
19:15 |
الشيخ قاسم: من سنة 2000 الى 2023 كان لدينا نوع آخر من الردع وهو الردع بالحماية فلم يكن "الاسرائيلي" يتجرأ من الاقتراب
19:14 |
الشيخ قاسم: المقاومة في عام 2000 أخرجت "اسرائيل" من لبنان وهذا ردع بالتحرير
19:13 |
الشيخ قاسم: قولوا لي ماذا فعلت الدولة حتى الآن من هذه الاشكال الثلاثة من الردع؟
19:12 |
الشيخ قاسم: الشكل الثاني من الردع بالحماية بنشر الجيش والامكانات الموجودة بالدولة لمنع العدو من الاقتراب
19:12 |
الشيخ قاسم: الشكل الثالث من أشكال الردع بمنع العدو من ان يستقر على ارضنا المحتلة واذا احتل جزءا يظل يعيش حالة ارباك
19:12 |
الشيخ قاسم: أول مسؤول عن الردع هي الدولة بجيشها وشعبها
19:09 |
الشيخ قاسم: للردع ثلاثة أشكال فإذا حررت الأرض يعني إنك ردعت العدو وأخرجته وهذا أرقى الاشكال
19:08 |
الشيخ قاسم: اخرجوا من قصة أن العدوان يستهدف المقاومة فقط
19:08 |
الشيخ قاسم: أقول للحكومة لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون القيام بأهم واجب وهو حماية المواطنين
19:06 |
الشيخ قاسم: ألا ترون المسيّرات فوق القصر الجمهوري والسرايا الحكومي واثناء الاجتماعات؟
19:06 |
الشيخ قاسم: نحن أمام عدوان على لبنان
19:05 |
الشيخ قاسم: أليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية لأنه يتصرف بحكمة وعدوان على الجيش وقائده لانه يحافظ على الأرض؟
19:05 |
الشيخ قاسم: أليس عدم قدرة لبنان أن يتقدم في مشروعه الاقتصادي عدوان على لبنان؟
19:04 |
الشيخ قاسم: مشروع "اسرائيل" انكسر على اعتاب معركة أولي البأس
19:03 |
الشيخ قاسم: إن معركة أولي البأس كانت مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو ولكنها عزيزة وتمتلك ارادة وشجاعة وايمان بالله وثقة بالنصر
19:03 |
الشيخ قاسم: في المقابل كان هناك جبروت أميركي وحشي وطاغوتي واستطاعت معركة أولي البأس أن تحقق هذا الانجاز
19:02 |
الشيخ قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا ووطنيتنا وتمسكنا بأرضنا
19:01 |
الشيخ قاسم: وقف إطلاق النار يوم انتصار للمقاومة وحزب الله والناس ولبنان لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة
19:01 |
الشيخ قاسم: هناك مرحلة جديدة اسمها الاتفاق وأصبحت الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني
19:01 |
الشيخ قاسم: هناك انسحاب "اسرائيلي" يجب أن يتم وعدوان يجب أن يتوقف وأسرى يجب أن يُفرج عنهم
18:58 |
الشيخ قاسم: أرحب بزيارة البابا الى لبنان وكلفنا اخوة من المجلس السياسي بتقديم كتاب من حزب الله إلى البابا وستنشر في وسائل الاعلام
18:55 |
الشيخ قاسم: التعزية والتبريك لعوائل الشهداء والشكر لكل ما واسانا وأُرسلت لنا رسائل كثيرة
18:53 |
الشيخ قاسم: الشهيد مصطفى برو طلب مني أن يكتب في المراسلات لي عبارة "من ابنكم حسن" وتشرفت بذلك وكان له ما أراد وهذا يدل على روحية عظيمة
18:53 |
الشيخ قاسم: الشهيد برجاوي الشجاع الحاضر دائمًا في الميدان وله تاريخ في ملف اليمن ودور في قسم الدعم والتجهيز في معاونية الاركان
18:53 |
الشيخ قاسم: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقنا الرد سنحدد التوقيت لذلك
18:51 |
الشيخ قاسم: لدينا شعب عظيم يعطي القدرات للمقاومة
18:51 |
الشيخ قاسم: كان الشهيد السيد الطبطبائي يقول أن المقاومة ولادة وهذا تعبير مهم
18:50 |
الشيخ قاسم: هناك من يساهم في اعطاء العدو "الإسرائيلي" المعلومات
18:49 |
الشيخ قاسم: هدف الاغتيال لم ولن يتحقق
18:49 |
الشيخ قاسم: نحن على الخط مستمرون وله اخوان كثر وكل هذا الامر سيكون قيد المتابعة بشكل طبيعي
18:49 |
الشيخ قاسم: يمكن أن يكون هناك عملاء فالساحة مفتوحة ومنذ فترة اعتقل الأمن العام شبكة للعملاء على قاعدة أن الساحة يعمل فيها العدو براحة كبيرة
18:49 |
الشيخ قاسم: علينا أن ننتبه دائمًا الى معالجة الثغرات وأخذ الدروس والعبر
18:48 |
الشيخ قاسم: هذا الاغتيال لا يؤدي إلى ضرب المعنويات فنحن حزب له أصول وجذور من تربية الحسين (ع) وسيد شهداء الأمة
18:46 |
الشيخ قاسم: فقدانه خسارة كبيرة لكن الشهادة بالنسبة للشهيد السيد الطبطبائي هي ربح كبير له لان الشهادة مبتغاه
18:45 |
الشيخ قاسم: بعد معركة أولي البأس كان المعاون الجهادي والمسؤول العسكري وكُلّف بشكل رسمي بادارة المقاومة
18:44 |
الشيخ قاسم: كلُف بقيادة معركة أولي البأس
18:44 |
الشيخ قاسم: هو بحق سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة اطلاق الطائرات وتنسيق النيران
18:43 |
الشيخ قاسم: كان ينتقل إلى أي مكان يُطلب منه وانتقل إلى اليمن وقضى تسع سنوات في اليمن ويعمل من أجل مساعدة اخواننا هناك وترك بصمة مهمة
18:42 |
الشيخ قاسم: أدار الشهيد السيد الطبطبائي مشروع قوات النخبة منذ عام 2008 الى 2012
18:41 |
الشيخ قاسم: تصدى الشهيد السيد الطبطبائي للعدوان "الاسرائيلي" سنة 2006 في الخيام
18:40 |
الشيخ قاسم: نموذج الشهيد السيد الطبطبائي متكرر وراقي
18:40 |
الشيخ قاسم: التحق الشهيد السيد الطبطبائي بصفوف المقاومة منذ سنة 1984 وكان مقبلًا منذ اللحظات الأولى على الجهاد
18:38 |
الشيخ قاسم: شخصية الشهيد السيد الطبطبائي مميزة بالايمان والاخلاق والجهاد والتقوى والعلاقات الاجتماعية والتنظيم والدقة والاستراتيجية في طريقة تفكيره والخطوات العظيمة التي انجزها
18:37 |
الشيخ قاسم: نتحدث بعد التأبين عن الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار في مواجهة العدو
18:35 |
بدء كلمة الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء
18:14 |
عرض فيلم قصير يحكي سيرة حياة الشهيد السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء
18:07 |
تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم
18:03 |
بدء حفل تكريم القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
بالصور| الاحتفال التكريمي للشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه
بالصور| الاحتفال التكريمي للشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه
لبنان منذ 26 دقيقة
الشيخ قاسم: اغتيال الشهيد الطبطبائي اعتداء سافر من حقنا الرد سنحدد التوقيت لذلك
الشيخ قاسم: اغتيال الشهيد الطبطبائي اعتداء سافر من حقنا الرد سنحدد التوقيت لذلك
لبنان منذ 44 دقيقة
فيديو| رجل الميادين.. شذرات من السيرة الجهادية للقائد الشهيد السيد الطبطبائي
فيديو| رجل الميادين.. شذرات من السيرة الجهادية للقائد الشهيد السيد الطبطبائي
لبنان منذ ساعة
النائب رعد: لبنان بحاجة لكل مقومات الدفاع والقدرة لمنع العدو من التطاول على سيادته
النائب رعد: لبنان بحاجة لكل مقومات الدفاع والقدرة لمنع العدو من التطاول على سيادته
لبنان منذ ساعة
