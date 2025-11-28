لبنان
لبنان
كلمة الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
19:26 |الشيخ قاسم: اذا استمر العدوان على الحكومة أن تضع خطة للمواجهة وعليها أن تعيد النظر حتى بالانتشار بالجنوب ولجنة الميكانيزم وتستطيع ان تهدد
19:26 |الشيخ قاسم: العملية التي حصلت في بيت جن تثبت أن الشعب السوري في محل ثان وهو لن يقبل الاستسلام لاسرائيل وهذا ايجابي
19:24 |الشيخ قاسم: "اسرائيل" تدرس خياراتها وأميركا كذلك فانهم يعرفون أنه مع هذا الشعب وهذه المقاومة لا يمكنهم تحقيق ما يريدون
19:24 |الشيخ قاسم: عليهم أن ييأسوا فهذا شعب لا يُهزم ولا يستسلم ونحن لن نهزم ولن نستسلم وهيهيات منا الذلة
19:23 |الشيخ قاسم: يهددون بالعدوان الأوسع من أجل ارغامنا على الاستسلام.. كل هذه التهديدات هي شكل من اشكال الضغط السياسي لان محاولاتهم المختلفة فشلت
19:21 |الشيخ قاسم: السلاح ليس مشكلة لأنه حرر 44 سنة وأدى دورًا كبيرًا في البلد وادى الى الاشكال المختلفة من الردع التي تكلمنا عنها
19:20 |الشيخ قاسم: خدام "اسرائيل" في لبنان هم قلة لكنهم يسببون مشكلة على قلتهم ويلعبون دورًا يخدم "اسرائيل" واميركا ولا يخدم لبنان
19:19 |الشيخ قاسم: هناك قوى في داخل البلد لا تريد "اسرائيل" وحاضرة لمواجهة "اسرائيل" ويجب ان نستثمر هذا الامر
19:17 |الشيخ قاسم: جهوزيتنا هي المنع وقدرتنا على الدفاع هي المنع من استقرار العدو وشكل من أشكال الردع
19:16 |الشيخ قاسم: من سنة 2023 إلى الان نحن نواجه "اسرائيل" بمنعها من الاستقرار وهذا الشكل الثالث من الردع ونحن نمارسه حتى الان ونحن نشترك مع الدولة في هذا الشكل فهي بالمواجهة الدبلوماسية
19:15 |الشيخ قاسم: من سنة 2000 الى 2023 كان لدينا نوع آخر من الردع وهو الردع بالحماية فلم يكن "الاسرائيلي" يتجرأ من الاقتراب
19:12 |الشيخ قاسم: الشكل الثاني من الردع بالحماية بنشر الجيش والامكانات الموجودة بالدولة لمنع العدو من الاقتراب
19:12 |الشيخ قاسم: الشكل الثالث من أشكال الردع بمنع العدو من ان يستقر على ارضنا المحتلة واذا احتل جزءا يظل يعيش حالة ارباك
19:05 |الشيخ قاسم: أليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية لأنه يتصرف بحكمة وعدوان على الجيش وقائده لانه يحافظ على الأرض؟
19:03 |الشيخ قاسم: إن معركة أولي البأس كانت مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو ولكنها عزيزة وتمتلك ارادة وشجاعة وايمان بالله وثقة بالنصر
19:03 |الشيخ قاسم: في المقابل كان هناك جبروت أميركي وحشي وطاغوتي واستطاعت معركة أولي البأس أن تحقق هذا الانجاز
19:02 |الشيخ قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا ووطنيتنا وتمسكنا بأرضنا
19:01 |الشيخ قاسم: وقف إطلاق النار يوم انتصار للمقاومة وحزب الله والناس ولبنان لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة
19:01 |الشيخ قاسم: هناك مرحلة جديدة اسمها الاتفاق وأصبحت الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني
18:58 |الشيخ قاسم: أرحب بزيارة البابا الى لبنان وكلفنا اخوة من المجلس السياسي بتقديم كتاب من حزب الله إلى البابا وستنشر في وسائل الاعلام
18:53 |الشيخ قاسم: الشهيد مصطفى برو طلب مني أن يكتب في المراسلات لي عبارة "من ابنكم حسن" وتشرفت بذلك وكان له ما أراد وهذا يدل على روحية عظيمة
18:53 |الشيخ قاسم: الشهيد برجاوي الشجاع الحاضر دائمًا في الميدان وله تاريخ في ملف اليمن ودور في قسم الدعم والتجهيز في معاونية الاركان
18:49 |الشيخ قاسم: يمكن أن يكون هناك عملاء فالساحة مفتوحة ومنذ فترة اعتقل الأمن العام شبكة للعملاء على قاعدة أن الساحة يعمل فيها العدو براحة كبيرة
18:48 |الشيخ قاسم: هذا الاغتيال لا يؤدي إلى ضرب المعنويات فنحن حزب له أصول وجذور من تربية الحسين (ع) وسيد شهداء الأمة
18:46 |الشيخ قاسم: فقدانه خسارة كبيرة لكن الشهادة بالنسبة للشهيد السيد الطبطبائي هي ربح كبير له لان الشهادة مبتغاه
18:45 |الشيخ قاسم: بعد معركة أولي البأس كان المعاون الجهادي والمسؤول العسكري وكُلّف بشكل رسمي بادارة المقاومة
18:44 |الشيخ قاسم: هو بحق سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة اطلاق الطائرات وتنسيق النيران
18:43 |الشيخ قاسم: كان ينتقل إلى أي مكان يُطلب منه وانتقل إلى اليمن وقضى تسع سنوات في اليمن ويعمل من أجل مساعدة اخواننا هناك وترك بصمة مهمة
18:40 |الشيخ قاسم: التحق الشهيد السيد الطبطبائي بصفوف المقاومة منذ سنة 1984 وكان مقبلًا منذ اللحظات الأولى على الجهاد
18:38 |الشيخ قاسم: شخصية الشهيد السيد الطبطبائي مميزة بالايمان والاخلاق والجهاد والتقوى والعلاقات الاجتماعية والتنظيم والدقة والاستراتيجية في طريقة تفكيره والخطوات العظيمة التي انجزها
18:37 |الشيخ قاسم: نتحدث بعد التأبين عن الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار في مواجهة العدو
18:35 |بدء كلمة الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء
18:03 |بدء حفل تكريم القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت