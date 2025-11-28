أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ مجاهديها، الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، سلسلة عمليات شملت تفجير عبوات بآليات لجيش الاحتلال الصهيوني والتصدّي لاقتحاماته في مدن وبلداتٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "استهدف مجاهدونا في كتيبة طوباس قوة مُشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد محلّية الصنع في محور وادي التياسير، وتصدّوا لقوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس".

وأضافت: "فجّر مجاهدونا، في سرية "السيلة الحارثية"، عبوة ناسفة أرضية مُعدّة مُسبقًا من نوع "طوفان" في "جِيب" عسكري في محور بلدة الزيود، وفجّروا عبوة ناسفة موجهة من نوع "سجيل" بـ"جِيب" عسكري وأعطبوه في محور الزيود"، مشيرةً إلى أنّ مجاهديها "يواصلون التصدّي لاقتحام قوات العدو للبلدة من محاور عدة".

وذكَرت أنّ مجاهديها في السرية نفسها "فجّروا عبوة ناسفة موجَّهة من نوع "سجيل" بآلية عسكرية صهيونية من نوع "نمر" في محور البير، محقِّقين إصابة مباشرة في الآلية المستهدفة، واستهدفوا بعبوة ناسفة أرضية من نوع "طوفان" آلية عسكرية صهيونية من نوع "نمر" أيضًا في محور البير الغربي، وحقَّقوا فيها إصابات مؤكَّدة".

كما أشارت إلى تصدّي السرية عينها بـ"الأسلحة المناسبة لاقتحام قوات العدو في محاور عدة في الزيود، واستهداف مسار التعزيزات العسكرية المقتحمة لمحورها بعبوة ناسفة أرضية من نوع "طوفان"، محقِّقين إصابات مباشرة".

