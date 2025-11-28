يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بزشكيان: الحكومة الإيرانية تمضي قُدمًا في طريق الخدمة والتقدُّم بجدّية

2025-11-28 23:02
شكر الرئيس الإيراني الإمام السيد علي الخامنئي على "دعمه وتأييده" له وللحكومة الإيرانية.
34

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "الحكومة (الإيرانية) تمضي قُدُمًا في طريق الخدمة والتَقدُّم بجدّية، معتمدةً على دعم الشعب الإيراني العظيم وجهود جميع المؤسسات".

وشكر بزشكيان، في منشور على منصة "أكس"، الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، "دعم وتأييد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي له وللحكومة الإيرانية".

وجاء تصريح بزشكيان تعليقًا على خطاب الإمام الخامنئي، أمس الخميس، الذي أعرب فيه عن دعمه للرئيس الإيراني وحكومة البلاد.

وقال الإمام الخامنئي: "إنّ إدارة شؤون البلاد شاقة ومرهقة، وقد بدأت الحكومة أعمالًا جيدة، بما في ذلك مواصلة العمل غير المكتمل للشهيد السيد رئيسي، والذي سيشهد الشعب نتائجه إنْ شاء الله".

وخاطب الإمام الخامنئي الإيرانيين بالقول: "اتَّحدوا أمام الأعداء، قِفوا لدعم رئيس الجمهورية والحكومة".

