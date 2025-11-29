يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
لليوم الرابع… الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس

2025-11-29 09:57
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانها الواسع على محافظة طوباس لليوم الرابع على التوالي، وسط عمليات اقتحام لعشرات المنازل وتنكيل واعتقال للمواطنين.

وشهدت المدينة، ليلة صعبة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من منازل المواطنين وخاصة عائلات الشهداء والأسرى المحررين وأحرقت صورًا لشهداء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الشبان قبل أن تفرج عن بعضهم، ومن بين المعتقلين المحرر القيادي فازع صوافطة بعد اقتحام منزله في طوباس.

وارتفع عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على محافظة طوباس إلى 130 مصابًا.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد حوّلت منازل في بلدة طمون بمحافظة طوباس إلى مراكز احتجاز وتعذيب ميداني خلال عمليتها العسكرية.

وقامت الجرافات "الإسرائيلية" بقطع الطرقات وخطوط المياه وتدمير البنية التحتية.

ويستمر العدوان على مناطق الضفة الغربية مع توسّع العمليات "الإسرائيلية" التي يتخللها تدمير كبير للمباني السكنية والبنى التحتية، وتهجير للأهالي من منازلهم، ضمن ممحاولات سلطات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفّة، بهدف زيادة الاستيطان، وتسهيل مشروع الضمّ ، ضمن ما يُعرف بـ"اسرائيل الكبرى".

