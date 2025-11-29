يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ غارات وقصف مدفعي في عدد من المناطق الشرقية للقطاع.

واستشهد الشاب عبد الله حماد (20 عامًا) بعد استهدافه برصاص طائرة مُسيَّرة "إسرائيلية" في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع، فيما أُصيب ثلاثة مواطنين في بلدة القرارة المجاورة.

وصباح اليوم، أطلقت آليات الجيش "الإسرائيلي" النار شرق خان يونس، كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. كذلك استهدفت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" بحرَ مدينة غزة بالقذائف والرصاص، ونفّذ الجيش قصفًا إضافيًا على أهداف شرقي مدينة غزة.

وتوقفت أعمال البحث عن جثة جندي صهيوني شرق مدينة غزة بعد أيام من عمليات ميدانية نفذتها كتائب القسام بمرافقة الصليب الأحمر واللجنة الفنية المصرية.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع عدد الشهداء إلى 353 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 896 مصابًا، إضافة إلى انتشال 605 شهداء من أنحاء القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 69799 شهيدًا و 170972 مصابًا.

