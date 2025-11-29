دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيانٍ في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وممارساته، وتعزيز جميع أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأشادت الحركة بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتثمّن المواقف الرسمية والشعبية الداعمة للقضية، داعية إلى توحيد الجهود وإسناد النضال الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال.

كما دعت حماس جماهير الأمة وأحرار العالم إلى اعتبار اليوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 يومًا عالميًا لتجديد فواعل الحراك الجماهيري ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، ورفض خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتصعيده في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي يقف في هذا اليوم أمام نحو ثمانية عقود من "احتلال فاشي استيطاني إحلالي"، مثقل بالمجازر والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب قرارات وسياسات ظالمة منحت الاحتلال ما لا يستحق على حساب الشعب الفلسطيني، ما يضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية في دعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشار البيان إلى أن ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأتي هذا العام بعد مرور خمسين يومًا على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل الخروقات اليومية المتعمدة من قبل الحكومة "الإسرائيلية" عبر القصف ونسف المباني والاغتيالات ومنع دخول المساعدات، إضافة إلى التصعيد الاستيطاني والتهويدي في الضفة والقدس، في انتهاك للقانون الدولي دون وجود رادع يوقف هذه السياسات.

هذا وأكّدت حماس أن فلسطين، وفي قلبها القدس والمسجد الأقصى، ستبقى أرضًا فلسطينية، وأنه لا شرعية للاحتلال فيها، مشيرة إلى أن مسؤولية تحرير الأرض هي مسؤولية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية مشتركة.

واعتبرت الحركة أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني لإنهاء "أطول وأبشع احتلال إحلالي في العالم"، والذي يشكل خطرًا على أمن المنطقة والعالم بسبب "استهتاره بالقانون الدولي والقرارات الأممية".

وشدَّدت على أن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هي حقوق مشروعة لا يمكن التنازل عنها، داعية الشعوب الحرة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله حتى التحرير وتقرير المصير.

كما أكَّدت أن عقودًا من "إجرام الاحتلال" والدعم العسكري والمالي والسياسي الذي يتلقاه لم تفلح في طمس الحق الفلسطيني أو إخماد المقاومة، مشيرة إلى تصاعد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.

ولفتت إلى أن قطاع غزة يواصل مواجهة مأساة حقيقية بعد حرب وإبادة وتجويع على مدار عامين، مؤكدةً صمود السكان وداعيةً إلى وقف العدوان وفتح المعابر وإدخال المساعدات وكسر الحصار وإعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال.

كذلك ثمّنت الحركة الحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع فلسطين وغزة خلال عامي العدوان، داعية إلى إطلاق "موجة غضب عارمة ثانية" في مختلف عواصم العالم، وتصعيد التضامن مع الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وجددت حماس دعوتها إلى اعتبار 29 تشرين الثاني/نوفمبر يومًا عالميًا لتفعيل الحراك الجماهيري ضد الاحتلال وخروقاته، ورفع الأصوات دعمًا لغزة والضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات والبدء بإعادة الإعمار.

