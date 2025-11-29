يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
قوات الاحتلال تستمر بانتهاك الأراضي السورية.. توغّلٌ جديد في ريف القنيطرة
قوات الاحتلال تستمر بانتهاك الأراضي السورية.. توغّلٌ جديد في ريف القنيطرة

2025-11-29 10:59
توغّلت دورية تابعة للقوات العدو "الإسرائيلية"، مؤلفة من 6 آليات عسكرية، في قرية العشّة قادمة من قرية الأصبح بريف القنيطرة، وذلك انطلاقًا من قاعدة تل أحمر الغربي.

وبحسب المصرد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر الدورية عرضوا على بعض أهالي المنطقة مساعدات وسلالًا غذائية ومواد للتدفئة من بينها المازوت، إلا أن الأهالي رفضوا استلام أي من تلك المساعدات.

وغادرت الدورية عقب ذلك باتجاه الأراضي المحتلة دون تسجيل احتكاكات مباشرة مع السكان.

وفي السياق نفسه، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في القنيطرة مساء أمس الجمعة تحرّكات جديدة للقوات "الإسرائيلية" قرب الشريط الحدودي، حيث انطلقت دورية عسكرية "إسرائيلية" مؤلفة من 6 سيارات من منطقة تلّ أحمر باتجاه جنوب قرية كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي.

وبحسب المعلومات، فقد توغلت الدورية باتجاه قريتي العشّة والأصبح، وسط استنفار في محيط المنطقة وتحركات متقطعة للآليات "الإسرائيلية" قرب خط الفصل.

وأمس، توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال مؤلّفة من عدة سيارات في تل أحمر الشرقي بريف القنيطرة، وسط تحركات لافتة في المنطقة الحدودية.

وأبلغت قوات الاحتلال عددًا من الأهالي خلال تحركها في قرية العشة بأنها ستبدأ عمليات حفر وتحصين بالقرب من الشريط الحدودي خلال الساعات القادمة.

وهددت قوات الاحتلال السكان المحليين بالاستهداف المباشر بالرصاص في حال اقترابهم من المنطقة الحدودية، وسط حالة من التوتر تسود القرى المتاخمة لخط الفصل.

سوريا جيش الاحتلال الاسرائيلي
