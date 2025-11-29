يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي بسبب دعم الحكومة الإيطالية للعدو.. احتجاجات عارمة تشلّ قطاع النقل

إيران

إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران

إيران تعزّز أسطولها البحري

2025-11-29 11:00
97

بأمر من القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انضمت القاعدة العائمة "كردستان" إلى القوّة البحرية للجيش، كما جرى الكشف عن المدمرة "سهند".

وأُقيمت مراسم حضرها القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، والأدميرال شهرام إيراني قائد القوّة البحرية للجيش، حيث تم إلحاق القاعدة العائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية "كردستان" بالأسطول البحري للجيش الإيراني، والإزاحة الرسمية لستار عن مدمرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "سهند"، إلى جانب إزاحة الستار عن زوارق سريعة مزوّدة بالصواريخ، ووحدات طائرات مسيّرة متعددة المهام، ومركبات ذكية غير مأهولة تحت السطح، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية وصاروخية واستخبارية برية وبحرية.

وشهدت المراسم حضور محافظَي سيستان وبلوشستان وهرمزغان، وإمام الجمعة وممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزغان، وإمام جمعة أهل السُّنة، وأعضاء من مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولين من محافظة كردستان، إلى جانب جمع من أسر الشهداء، حيث جرى تكريم ثلاثة من عائلات شهداء القوّة البحرية للجيش.

وتأتي هذه الإلحاقات بهدف تعزيز القدرات القتالية البحرية، وإبراز القدرات الفنية، وتطوير المشاريع التسليحية المتناسبة مع التهديدات، وتوسيع الابتكار في مجال التصميم، وزيادة العمق الإستراتيجي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الدولية، بما يسهم في رفع القدرة العملياتية وتعزيز حضور القوّة البحرية للجيش في البحار البعيدة.

وبحسب تقرير القوّة البحرية للجيش، فإن المدمرة "سهند" - وهي ثالث سفينة من فئة "موج" - تعرضت في عام 2024 لحادث وغرقت بشكل غير متوقع في رصيف ميناء بندرعباس، إلا أنّ عناصر القوّة البحرية تمكّنوا، خلال 14 يومًا من العمليات الفنية والإنقاذية المتواصلة، من إعادة هذه المدمرة مجددًا إلى سطح الماء.

كما تُعد القاعدة العائمة "كردستان" بمثابة مدينة - ميناء، قادرة على تنفيذ مهام مهمّة في مجال دعم الوحدات القتالية البحرية وغيرها من الوحدات غير البحرية أثناء وجودها في البحر.

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
إيران منذ ساعة
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران منذ 3 ساعات
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 5 ساعات
بزشكيان: الحكومة الإيرانية تمضي قُدمًا في طريق الخدمة والتقدُّم بجدّية
بزشكيان: الحكومة الإيرانية تمضي قُدمًا في طريق الخدمة والتقدُّم بجدّية
إيران منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
إيران منذ ساعة
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران منذ 3 ساعات
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 5 ساعات
الخارجية الإيرانية تدين جرائم الکیان الصهيوني في الضفة الغربية
الخارجية الإيرانية تدين جرائم الکیان الصهيوني في الضفة الغربية
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة