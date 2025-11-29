يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على محافظة جنين ومخيمها لليوم الـ 314 على التوالي، مع تصاعد عمليات الهدم والتدمير.

وشرعت جرافات الاحتلال منذ ساعات الصباح بعمليات تدمير لما تبقى من منازل في حارة الدمج، في محيط مخيم جنين.

تزامن ذلك، مع دويّ انفجار ضخم في شارع مهيوب داخل مخيم جنين نتيجة تفجير الاحتلال لعبوة ناسفة.

وفي بلدة السيلة الحارثية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد نبيل زيود، خلال عمليات اقتحام ودهم لعدد كبير من المنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رباح سمودي، بعد الاعتداء عليه وتكسير محتويات منزله خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين.

وسبق أن قالت حركة حماس إن إعلان جيش الاحتلال المجرم نيّته هدم أربعة وعشرين منزلًا جديدًا في مخيم جنين للاجئين اليوم؛ يمثِّل إعلانًا عن تنفيذ جريمة حرب مكتملة الأركان، وتصعيدًا خطيرًا في سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضدّ شعبنا، ومحاولاته تدمير المخيم وفرض التهجير القسري الدائم على سكانه، تنفيذًا لمخطّطات الضم وتغيير الواقع الديمغرافي في الضفّة.

