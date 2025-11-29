افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المؤتمر الرابع في الشرق الأوسط للعلاج الخلوي والمناعي (MECCI)، الذي نُظم بالتعاون مع الجمعية الطبية العربية لمكافحة السرطان، والجمعية اللبنانية لأمراض الدم، والأكاديمية الدولية لأمراض الدم السريرية، وذلك في فندق "Voco" في بيروت، بحضور رؤساء الجمعيات المعنية وممثلين عنها، إضافة إلى حشد من الأطباء والعلماء والخبراء من لبنان والخارج.

وأشاد ناصر الدين بأهمية موضوع المؤتمر، مؤكدًا أن رعاية مرضى السرطان تشكل أولوية في وزارة الصحة، حيث يقوم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان على ستة محاور تمتد من الوقاية والكشف المبكر إلى العلاج والمتابعة والمراقبة.

وذكّر الوزير بقرار توسيع البروتوكولات العلاجية بنسبة 400%، ما أتاح شمول عدد أكبر من المرضى ضمن التغطية، لافتًا إلى أن نسبة عدم الموافقة على الملفات تراجعت إلى 6% فقط. كما أشار إلى قرار الوزارة تغطية عمليات زرع نقي العظم، معتبرًا ذلك دعمًا أساسيًا للمرضى من الفئات الهشّة.

وأكد ناصر الدين أن لبنان يدخل حقبة جديدة في علم الأورام، في ظل العلاجات المناعية والخلوية والأدوية الهادفة التي تُحدث تحولًا في نتائج العلاج، مشددًا على ضرورة مواكبة هذا التطور وعدم تخلف لبنان عنه. وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان الوصول المستمر إلى الأدوية الحديثة ضمن مسارات علاجية واضحة ومستندة إلى الأدلة العلمية، معتبرًا أن الركيزة الأساسية لهذا التقدم تكمن في الخبرات السريرية اللبنانية واللجان الوطنية من أطباء الأورام والدم والصيادلة والخبراء والشركاء الأكاديميين الذين يساهمون في وضع السياسات الصحية.

ولفت إلى أن الاهتمام منصبّ على المريض أولًا، مؤكدًا أن السياسات تكون صحيحة عندما يُوضع المريض في صلب الاهتمام، بينما تنحرف عندما تطغى المصالح الخاصة. وشدد على استمرار الوزارة في دعم المرضى وتأمين كل ما يُسهم في تطوير العلاجات والأدوية، خصوصًا لمرضى السرطان الذين يواجهون كلفة مرتفعة وظروفًا صعبة في معركتهم بين الحياة والموت، مشيرًا إلى أهمية الوقوف إلى جانبهم وتأمين علاجهم بإشراف أطباء متميزين.

وختم ناصر الدين قائلًا: "عندما يشفى مريض نشعر بالأمل، ونحن نقوم بكل الجهود الممكنة لإنقاذ مرضانا".

