عين على العدو

رئيسة أيرلندا الجديدة تُقلق "إسرائيل"

2025-11-29 14:18
39

حذّر العميد المؤسس لكلية الحقوق في "مركز بيريز الأكاديمي"في الكيان الصهيوني ونائب رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن "الحرية الدينية" آشر ماوز ممّا أسماه خطر رئيسة أيرلندا المنتخبة كاثرين كونولي على "إسرائيل".

وفي مقال له نُشر بصحيفة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية"، قال ماوز إن "إسرائيل" تنتظر حقًا أيامًا ليست سهلة تحت ولاية الرئيسة كونولي.

وأوضح أن كونولي قالت لهيئة الإذاعة البريطانية، خلال حملتها الانتخابية، إن حركة حماس جزء من نسيج الشعب الفلسطيني، وقد انتُخبت بشكل شرعي لقيادة غزة.

وأضاف ماوز أن انتخاب كاثرين كونولي رئيسة لأيرلندا ليس خبرًا سارًا لـ "إسرائيل"، فهي الأكثر بروزًا في مناهضتها حتى بين السياسيين الأيرلنديين المناهضين لتل أبيب.

وأشار إلى أن كونولي، النائب المخضرمة على أقصى اليسار في الطيف السياسي الأيرلندي، تتحدث كثيرًا عن الإبادة الجماعية في غزة، وتنتقد الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل".

كذلك، وفقًا للكاتب، قالت كونولي لمجلس النواب الأيرلندي (الدايل) "إذا كنا في هذا الدايل غير قادرين على الاعتراف بأن "إسرائيل" إرهابية، فنحن في ورطة حقيقية"، كما انتقدت ضربات "إسرائيل" ضد البرنامج النووي الإيراني.

وختم ماوز مقاله بالتأكيد أن "إسرائيل" تواجه اليوم رئيسة تُعدّ من الداعمين الصريحين لحماس، إذ زارت سورية خلال الحرب فيها، ودعت إلى تحرير فلسطين.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني ايرلندا
رئيسة أيرلندا الجديدة تُقلق "إسرائيل"
عاموس هرئيل: "إسرائيل" تواجه قيودًا أميركية في غزة
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية "الإسرائيلية"
محاولة لإقامة مستوطنة قرب الحدود مع سورية ومؤتمر يدعو لتكريس "الاستيطان"
رئيسة أيرلندا الجديدة تُقلق "إسرائيل"
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
هكذا اعتدى جيش الاحتلال على السوريين في بيت جن
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
