يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط

لبنان

منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
لبنان

منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد

2025-11-29 16:11
81

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ابتداءً من فجر الأحد، بمنخفض جوي متمركز حاليًّا فوق اليونان، مصحوبًا بكتل هوائية باردة نسبيًّا، يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتّى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأحد: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود الـ 4 درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل أحيانًا 60كلم/س مع ارتفاع لموج البحر واحتمال تساقط حبات من البرد، لذا نحذر من تشكّل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق تتدنى ليلًا لحدود 2200 متر.

الاثنين: غائم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق كما تنشط الرياح أحيانًا ويرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 18 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 18 درجة، في الداخل من 11 إلى 24 درجة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأحوال الجوية الطقس
إقرأ المزيد
المزيد
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
لبنان منذ ساعة
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
لبنان منذ ساعتين
البداوي يحتضن جرحى غزة.. مشهد يختصر وجعًا واحدًا وشعبًا لا ينفصل
البداوي يحتضن جرحى غزة.. مشهد يختصر وجعًا واحدًا وشعبًا لا ينفصل
لبنان منذ 3 ساعات
وزير الصحة: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
وزير الصحة: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
لبنان منذ ساعة
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
لبنان منذ ساعتين
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
لبنان منذ 5 ساعات
حزب الله إلى البابا لاوون الرابع عشر: ما يقوم به العدو الصهيوني في لبنان عدوانٌ متماد
حزب الله إلى البابا لاوون الرابع عشر: ما يقوم به العدو الصهيوني في لبنان عدوانٌ متماد
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة