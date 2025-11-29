يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ابتداءً من فجر الأحد، بمنخفض جوي متمركز حاليًّا فوق اليونان، مصحوبًا بكتل هوائية باردة نسبيًّا، يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتّى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأحد: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود الـ 4 درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل أحيانًا 60كلم/س مع ارتفاع لموج البحر واحتمال تساقط حبات من البرد، لذا نحذر من تشكّل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق تتدنى ليلًا لحدود 2200 متر.

الاثنين: غائم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق كما تنشط الرياح أحيانًا ويرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 18 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 18 درجة، في الداخل من 11 إلى 24 درجة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

