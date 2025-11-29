يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي إيران أحيت "يوم القوة البحرية".. استعداد تام لأيّ رد حاسم ومدمّر

لبنان

بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
لبنان

بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط

2025-11-29 17:31
87

لفت الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم إلى أنّ "تكليف المرحلة يتطلب الصبر والحكمة، وأن التحرك عندما يحدث، يكون عن وعي وبصيرة"، مؤكدًا أنّ "كل هذا التهويل هدفه إسقاطنا من الداخل"، وتابع: "قد نخسر أحباء، وقد نُصاب بالجراح، لكننا لا نسقط، فالمسيرة تتطلب الثبات وعدم الانهيار أمام التهديدات".

كلام بيرم جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهدين محمد مهدي، حبيب، علي، وحسين الموسوي في بلدة النبي شيث، حيث رأى أنّ رسالة هذا اليوم تستمدّ معناها من موقف الإمام زين العابدين (ع): "أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إنّ القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة"، مضيفًا: "هذا يعني أن أقصى ما لديكم استخدموه، فنحن لا نستسلم".

وتخلّل المناسبة عرض وثائقي عن الشهداء، واختُتمت بقراءة مجلس عزاء حسيني عن أرواحهم الطاهرة.

الكلمات المفتاحية
لبنان شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء مصطفى بيرم
إقرأ المزيد
المزيد
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
لبنان منذ ساعة
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
لبنان منذ ساعتين
البداوي يحتضن جرحى غزة.. مشهد يختصر وجعًا واحدًا وشعبًا لا ينفصل
البداوي يحتضن جرحى غزة.. مشهد يختصر وجعًا واحدًا وشعبًا لا ينفصل
لبنان منذ 3 ساعات
وزير الصحة: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
وزير الصحة: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
في يوم التضامن مع فلسطين.. صوت من أسطول الصمود لـ
في يوم التضامن مع فلسطين.. صوت من أسطول الصمود لـ "العهد": قوافل أكبر ستنطلق قريبًا
خاص العهد الآن
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
بيرم: قد نخسر أحباء لكننا لا نسقط
لبنان منذ ساعة
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
منخفض جوي ابتداءً من فجر الأحد
لبنان منذ ساعتين
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة