لفت الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم إلى أنّ "تكليف المرحلة يتطلب الصبر والحكمة، وأن التحرك عندما يحدث، يكون عن وعي وبصيرة"، مؤكدًا أنّ "كل هذا التهويل هدفه إسقاطنا من الداخل"، وتابع: "قد نخسر أحباء، وقد نُصاب بالجراح، لكننا لا نسقط، فالمسيرة تتطلب الثبات وعدم الانهيار أمام التهديدات".

كلام بيرم جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهدين محمد مهدي، حبيب، علي، وحسين الموسوي في بلدة النبي شيث، حيث رأى أنّ رسالة هذا اليوم تستمدّ معناها من موقف الإمام زين العابدين (ع): "أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إنّ القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة"، مضيفًا: "هذا يعني أن أقصى ما لديكم استخدموه، فنحن لا نستسلم".

وتخلّل المناسبة عرض وثائقي عن الشهداء، واختُتمت بقراءة مجلس عزاء حسيني عن أرواحهم الطاهرة.

