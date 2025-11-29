يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي في يوم التضامن مع فلسطين.. صوت من أسطول الصمود لـ "العهد": قوافل أكبر ستنطلق قريبًا

إيران

إيران أحيت
إيران

إيران أحيت "يوم القوة البحرية".. استعداد تام لأيّ رد حاسم ومدمّر

2025-11-29 19:08
أزاحت إيران، اليوم، الستار عن قاعدة "كردستان" البحرية العائمة، فيما انضمّت المدمرة "سهند" إلى أسطول القوات البحرية الجنوبية الإيرانية. 
86

أكّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أنّ "الاستراتيجية الدفاعية مبنية على مبدأ الدفاع النشط والردع الذكي"، قائلًا: "هذا يعني أنّنا لن نكتفي بالانتظار حتى يشنّ العدو هجومه، بل نحن على أهبة الاستعداد لأيّ رد حاسم ومدمّر أينما تقتضي مصالحنا الوطنية".

جاء كلام اللواء حاتمي خلال مراسم إحياء "يوم القوة البحرية" وإزاحة الستار عن قاعدة "كردستان" البحرية العائمة وانضمام المدمرة "سهند" إلى أسطول القوات البحرية الجنوبية الإيرانية، السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأشاد اللواء حاتمي بـ"دور سلاح البحرية، خصوصًا في عملية "مرواريد" خلال الحرب المفروضة (الحرب مع نظام صدام حسين في العراق 1980-1988)"، وشدّد على "التطوّر الكبير في الصناعة البحرية الإيرانية بفضل الجهود المحلية والشركات المعرفية، مما مكّن إيران من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا الدفاعية".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "السياسات الصهيو-أميركية وتحرُّكاتها التصعيدية في المنطقة تهدف إلى تهديد التقارب الإقليمي وإفشاله، خصوصًا في الخليج وبحر عُمان"، مشيرًا إلى أنّ "موقع إيران الاستراتيجي يمنحها فرصًا اقتصادية وأمنية يجب استثمارها".

واعتبر أنّ "الإنجازات الدفاعية الإيرانية (في الصواريخ، والطائرات المُسيَّرة، والبحرية) تُعَدُّ انتصارًا استراتيجيًا على سياسة العقوبات التي ينتهجها العدو"، مؤّكدًا "العزم الراسخ على مواصلة مسار القوة والاعتماد على الذات تحت قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية".

بدوره، قال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري: "علينا تعزيز اقتدارنا البحري لتطوير اقتصاد يعتمد على البحر"، مضيفًا: "اليوم، خطوط الشحن وناقلاتنا في خليج عدن تتمتع بحماية جیدة، وهذا دليل على وجود قوة بحرية قوية ومتينة في إيران الإسلامية".

وتابع الأدميرال سياري قوله، في كلمة ألقاها خلال المراسم نفسها: "الاقتدار البحري سیؤدّي إلى بناء الاقتصاد الموجَّه نحو البحر وتنمية مستدامة. ولتحقيق ذلك، لا بد من اتّباع السياسات التي أعلن عنها قائد الثورة الإسلامیة".

وفيما شدّد على أنّ "الاقتدار البحري یتحقّق بوجود بحرية قوية في جميع المجالات"، أوضح أنّ "البحرية القوية بجميع أبعادها هي البحرية التي تمتلك قوى بشرية مجهزة تجهيزًا كاملًا تتمتع بالمعرفة والمهارات، وتمتلك هذه البحریة، معدّات كافية ومناسبة للحضور في المحيطات".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجيش الايراني اميركا امير حاتمي ايران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران أحيت
إيران أحيت "يوم القوة البحرية".. استعداد تام لأيّ رد حاسم ومدمّر
إيران منذ 3 ساعات
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
إيران منذ 9 ساعات
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران منذ 11 ساعة
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
السيد الحوثي: الأعداء يعدون لجولة قادمة ولن نترك أبناء أمتنا فريسة للعدو
السيد الحوثي: الأعداء يعدون لجولة قادمة ولن نترك أبناء أمتنا فريسة للعدو "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ ساعة
إيران أحيت
إيران أحيت "يوم القوة البحرية".. استعداد تام لأيّ رد حاسم ومدمّر
إيران منذ 3 ساعات
رئيسة أيرلندا الجديدة تُقلق
رئيسة أيرلندا الجديدة تُقلق "إسرائيل"
عين على العدو منذ 8 ساعات
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب متواصلة
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة