أكّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أنّ "الاستراتيجية الدفاعية مبنية على مبدأ الدفاع النشط والردع الذكي"، قائلًا: "هذا يعني أنّنا لن نكتفي بالانتظار حتى يشنّ العدو هجومه، بل نحن على أهبة الاستعداد لأيّ رد حاسم ومدمّر أينما تقتضي مصالحنا الوطنية".

جاء كلام اللواء حاتمي خلال مراسم إحياء "يوم القوة البحرية" وإزاحة الستار عن قاعدة "كردستان" البحرية العائمة وانضمام المدمرة "سهند" إلى أسطول القوات البحرية الجنوبية الإيرانية، السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأشاد اللواء حاتمي بـ"دور سلاح البحرية، خصوصًا في عملية "مرواريد" خلال الحرب المفروضة (الحرب مع نظام صدام حسين في العراق 1980-1988)"، وشدّد على "التطوّر الكبير في الصناعة البحرية الإيرانية بفضل الجهود المحلية والشركات المعرفية، مما مكّن إيران من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا الدفاعية".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "السياسات الصهيو-أميركية وتحرُّكاتها التصعيدية في المنطقة تهدف إلى تهديد التقارب الإقليمي وإفشاله، خصوصًا في الخليج وبحر عُمان"، مشيرًا إلى أنّ "موقع إيران الاستراتيجي يمنحها فرصًا اقتصادية وأمنية يجب استثمارها".

واعتبر أنّ "الإنجازات الدفاعية الإيرانية (في الصواريخ، والطائرات المُسيَّرة، والبحرية) تُعَدُّ انتصارًا استراتيجيًا على سياسة العقوبات التي ينتهجها العدو"، مؤّكدًا "العزم الراسخ على مواصلة مسار القوة والاعتماد على الذات تحت قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية".

بدوره، قال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري: "علينا تعزيز اقتدارنا البحري لتطوير اقتصاد يعتمد على البحر"، مضيفًا: "اليوم، خطوط الشحن وناقلاتنا في خليج عدن تتمتع بحماية جیدة، وهذا دليل على وجود قوة بحرية قوية ومتينة في إيران الإسلامية".

وتابع الأدميرال سياري قوله، في كلمة ألقاها خلال المراسم نفسها: "الاقتدار البحري سیؤدّي إلى بناء الاقتصاد الموجَّه نحو البحر وتنمية مستدامة. ولتحقيق ذلك، لا بد من اتّباع السياسات التي أعلن عنها قائد الثورة الإسلامیة".

وفيما شدّد على أنّ "الاقتدار البحري یتحقّق بوجود بحرية قوية في جميع المجالات"، أوضح أنّ "البحرية القوية بجميع أبعادها هي البحرية التي تمتلك قوى بشرية مجهزة تجهيزًا كاملًا تتمتع بالمعرفة والمهارات، وتمتلك هذه البحریة، معدّات كافية ومناسبة للحضور في المحيطات".

الكلمات المفتاحية