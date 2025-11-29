افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مؤتمرًا علميًا في كلية العلوم الطبية - جامعة القديس يوسف حول مكافحة سرطان البروستات تحت عنوان "معًا ضدّ سرطان البروستات"، بحضور نقيب الأطباء البروفسور الياس شلالا، عميد كلية الطب في الجامعة البروفسور إيلي نمر، مدير مستشفى أوتيل ديو الدكتور نسيب نصر، رئيس الجمعية اللبنانية للمسالك البولية الدكتور خليل أرمش وحشد من الأطباء والأكاديميين والخبراء. وتركز البحث حول التصوير بالرنين المغناطيسي كخيار أوّل، والمتابعة الفعّالة، والجراحة الروبوتية، والاختبارات الجينية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في طب المسالك البولية والأورام، بما يسلط الضوء على التطورات الطبية المتسارعة في هذا المجال، وأهمية أن يبقى لبنان في طليعتها.

وشدد المؤتمرون على أهمية التوعية والوقاية من هذا المرض الذي يُعد من أكثر السرطانات شيوعًا لدى الرجال، فهو مرض خبيث يتسلل أحيانًا بلا عوارض إلى حين بلوغه مرحلة متقدمة من الخطورة، في حين أن العلاجات في مراحله الأولى تسجل نسب نجاح مرتفعة جدًّا في حال الإكتشاف المبكر.

وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن "الأولوية التي تضعها وزارة الصحة العامة لمرضى السرطان تترجم في سياسات ملموسة وتوسيع لبروتوكولات العلاج بنسبة أربعمئة في المئة وتحديث مستمر للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان". كما أعلن أن "الوزارة أعادت تفعيل السجل الوطني للسرطان وسيتم نشر الداتا قريبًا".

وشدد على أهمية الوقاية من المرض، مؤكدًا أن "الوقاية لا ترتبط فقط بالتشخيص المبكر إنما كذلك بكيفية الحؤول دون الإصابة بالمرض". ولفت في هذا المجال إلى "عدم تطبيق القانون 174 حول منع التدخين في الأماكن العامة"، مؤكدًا أن "الوزارة تضع ضمن أولوياتها العمل على تطبيق هذا القانون لتفادي تزايد الإصابات بالسرطان".

وبالنسبة إلى التشخيص، أكد ناصر الدين أن "الوزارة تسعى إلى تفعيل هذا الأمر"، مذكرًا بالحملة التي أطلقتها حول الوقاية من سرطان الثدي والتي "تستمر بتقديم صور شعاعية للسيدات اللواتي يتجاوزن الأربعين وذلك على نفقة الوزارة في أكثر من خمسين مستشفى في لبنان"، وقال "إن هكذا حملات ستستمر للتوعية من مختلف أنواع السرطانات والأمراض المستعصية والمزمنة"، داعيًا الأطباء الموجودين المعنيين بمكافحة سرطان البروستات ولا سيما الجمعية اللبنانية للمسالك البولية إلى "إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني لمكافحة السرطان لتفعيل التوعية والوقاية من هذا المرض". وأكد أن "المفاعيل الإيجابية ستكون مزدوجة، أولًا على صعيد تقليل المعاناة جراء الإصابة بالمرض، وثانيًا على صعيد تخفيض كلف العلاج والاستشفاء".

