شهدت دول غربية، السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مظاهرات ووقفات حاشدة بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، فيما أعلنت دول أوروبية، إلى جانب تركيا والأمم المتحدة، عن دعمها لنضال الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

فقد خرجت مظاهرات وأُقيمت فعاليات تضامنية في مدينة ميلانو الإيطالية والعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن والنمساوية فيينا والألمانية برلين، ومدن أوروبية أخرى، وفعاليات.

وشارك عشرات الآلاف من البريطانيين في مظاهرة حاشدة نُّظمت في لندن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

غوتيريش: لا يمكن ترك الفلسطينيين أمام آلة البطش

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش، أنّ "الشعب الفلسطيني يتمتع بحق أصيل وغير قابل للتنازل في الكرامة والعدالة وتقرير المصير"، مشدّدًا على أنّ "هذه الحقوق تعرضت لانتهاكات متواصلة خلال العامين الماضيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنّ "الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية أصبح غير مقبول على الإطلاق نتيجة استمرار الاعتداءات العسكرية الصهيونية، والحصار، وتدمير البنية التحتية الحيوية"، مؤكدًا أنّ "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في حماية حقوق الفلسطينيين".

وأشار إلى أنّ "ما شهدته المنطقة خلال العامين الأخيرين يمثّل تراجعًا كارثيًا في احترام القانون الدولي"، مشدّدًا على أنّ "الأمم المتحدة ستواصل جهودها للضغط من أجل وقف الانتهاكات وضمان المساءلة"، جازمًا بأنّ "الفلسطينيين لا يمكن تركهم بمفردهم أمام آلة البطش".

كما شدّد غوتيريش على أنّ "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ثابت ومكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، داعيًا إلى "اتخّاذ خطوات عملية لدعم العملية السياسية ووقف العدوان المستمر".

"أونروا": التضامن يحتاج أفعالًا

بدورها، أكدّت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، في بيان، أنّ "التضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسب معناه الحقيقي عندما يتحوّل إلى أفعال"، مشيرةً إلى أنّ "الوكالة تُجسّد يوميًا دعم المجتمع الدولي لملايين اللاجئين الفلسطينيين عبر خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية في مختلف مناطق عملها".

ورأت "أونروا" أنّ "معاناة اللاجئين لن تنتهي إلّا عبر حل سياسي عادل ودائم يضع حدًا لأطول أزمة لجوء في العالم".

روسيا: موقفنا مبدئي اتجاه الفلسطينيين

وفي روسيا، أحيت سفارة فلسطين، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، وسفارة "جامعة الدول العربية"، والمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، "اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وذلك في وقفة خاصة بحضور ممثّلين دبلوماسيين لدول عربية وإسلامية ومن دول أوروبية ومن أميركا اللاتينية، وممثلي أوساط سياسية وبرلمانية وإعلامية وثقافية ومنظّمات المجتمع المدني المؤثرة".

وألقى نائب وزير الخارجية الروسية؛ سيرغي فيرشينين، كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخصصة للمناسبة، والتي شدّدت على "موقف روسيا المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية سبيلًا لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة على أساس قرارات الشرعية الدولية، وحقّه في إقامة دولته المستقلة".

وكانت جنوب أفريقيا قد أحيت، أمس في العاصمة بريتوريا، "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، برعاية نائب رئيس جنوب أفريقيا؛ بول ماشاتيلي، وتنظيم سفارة دولة فلسطين في البلاد.

سلوفينيا: دعمنا ثابت للفلسطينيين

من جهتها، جدّدت سلوفينيا دعمها الثابت للفلسطينيين "الذين واجهوا لعقود معاناةً لا تُوصف، جرّاء فقدان أحبائهم ومنازلهم، والتهجير القسري، والحرمان من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال".

وذكرت وزارة الخارجية السلوفينية، في بيان، أنّ "يوم التضامن الدولي يمثّل اليوم تكريمًا لصمود الشعب الفلسطيني وكرامته، وفرصةً لتجديد تضامننا مع جهوده من أجل الحرية والعدالة والسلام".

تركيا: سنواصل دعمنا لإقامة دولة فلسطينية

من ناحيتها، جدّدت وزارة الخارجية التركية "دعم أنقرة الثابت لقضية الشعب الفلسطيني".

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "نؤكّد مرّة أخرى أنّنا سنواصل دعمنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وتتمتع بوحدة الأراضي".

