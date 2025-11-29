أكد وزير الدفاع اليمني؛ اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة في اليمن؛ اللواء الركن يوسف حسن المداني، في برقية تهنئة موجهة إلى قائد حركة أنصار الله؛ السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى؛ مهدي المشاط بمناسبة عيد الجلاء (29 (تشرين الثاني) نوفمبر 2025م)، أن القوات المسلحة اليمنية تقف في أعلى جاهزية لمواجهة الأعداء.

وشددت قيادتا الدفاع والأركان اليمنيتين على الجاهزية القصوى للقوات المسلحة، مؤكدتين أن جميع الوحدات العسكرية والقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وقوتنا الصاروخية وطيراننا المسير تقف في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية متسلحة بالإيمان ومتوكلة على الله."

وتابعت البرقية "قواتنا المسلحة مدعومة بإرادة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي، مؤيدة بحق الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات".

كما وجها رسالة تهديد مباشرة إلى الخصوم، قائلين: "لتعلم قوى الاستكبار العالمي وأذنابها، أن جيش اليمن العظيم أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى، وسيكون القادم عليهم شديدًا وقاسيًا"، و"لن نصمت عن حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا، ولن نتوانى عن زلزلة الأرض من تحت أقدام المعتدين، ونبتر كل يد خبيثة تتطاول على سيادة وطننا ومقدساتنا وحرماتنا ومقدرات شعبنا".

أكدت القيادتان العسكريتان على استخدام كافة الإمكانات والقدرات للدفاع عن الوطن، وقالتا: "لن نتردد في سبيل انتزاع حقنا والدفاع عن سيادة وطننا ووحدته ومقدراته من استخدام القدرات والإمكانات العسكرية كافة".

وفي ختام البرقية، وجهتا تحذيرًا لقوى الاستكبار، بالقول "لتوقن قوى الشر والاستكبار ممثلة بأمريكا وبريطانيا وكيانهما الصهيوني المجرم أن اللحظة الحاسمة قد دنت، وأن حسابهم عسير بإذن الله وقوته".

الكلمات المفتاحية