لبنان

2025-11-29 22:38
وفاء متجدّد ومسار ثابت على نهج المقاومة
بلال الموسوي - مراسل
أحيت شعبة الإمام الصادق عليه السلام في مدينة بعلبك، الذكرى السنوية لشهداء آل وهبة – الشراونة، خلال احتفال أُقيم في حسينية الإمام الحسين عليه السلام، بحضور حاشد من الأهالي، وفعاليات اجتماعية وبلدية ودينية، إلى جانب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ حسين النمر، ومسؤول قطاع بعلبك؛ يوسف اليحفوفي، وجمع من الفعاليات.

استُهل البرنامج بتلاوة قرآنية مباركة، أعقبتها فقرات إنشادية تعبّر عن روح المناسبة، قبل أن يلقي مسؤول منطقة البقاع كلمة سياسية تناول فيها الأوضاع المحلية والإقليمية، مؤكداً ثبات أبناء المنطقة على خيار المقاومة، ومشدداً على أن دماء الشهداء ستبقى البوصلة التي ترشد المسار وتحفظ الكرامة الوطنية.

كما تخلّل الحفل مشاركة لافتة لكشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف) التي قدّمت فقرة تربوية ووجدانية مميزة، جسّدت من خلالها قيم التضحية والولاء والانتماء، واستحضرت سيرة الشهداء ومناقبهم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ محمد رعد الذي أضاء في كلمته على المعاني الروحية للشهادة في النهج الحسيني، رابطاً بين تضحيات كربلاء وشهداء هذا العصر الذين جسّدوا بأفعالهم مفهوم العزة وعمق الانتماء.

حزب الله بعلبك الشهداء المقاومة حسين النمر
