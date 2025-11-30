يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي تحالف "ألبا" يندد بتهديد واشنطن لفنزويلا: لا لوصاية إمبريالية جديدة

إيران

البحرية الإيرانية: التحاق
إيران

البحرية الإيرانية: التحاق "كردستان" و"سهند" بالبحرية جزء من إنجازات أكبر

2025-11-30 10:56
53

أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن ضمّ القاعدة البحرية العائمة "كردستان" والمدمّرة "سهند" إلى أسطول البحرية الإيرانية لا يمثّل سوى جزء مُعلن من سلسلة إنجازات أكبر، مشيراً إلى أنّ معدات استراتيجية جديدة ستنضم قريبًا إلى القوة البحرية.

وأوضح إيراني أن البحرية الإيرانية جاهزة لحماية الأمن الاقتصادي البحري وتمتلك الإمكانات اللازمة لذلك، لافتًا إلى استعداد بلاده الدائم للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال، على أساس المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أنّ القاعدة "كردستان" ستكون منشأة استراتيجية متكاملة قادرة على العمل في أعماق المحيطات، لدعم الوحدات القتالية وعمليات المرافقة.
 

الكلمات المفتاحية
إيران
إقرأ المزيد
المزيد
البحرية الإيرانية: التحاق
البحرية الإيرانية: التحاق "كردستان" و"سهند" بالبحرية جزء من إنجازات أكبر
إيران منذ ساعتين
كلمة الإمام الخامنئي والحرب الاستخبارية مع
كلمة الإمام الخامنئي والحرب الاستخبارية مع ""إسرائيل" محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
إيران أحيت
إيران أحيت "يوم القوة البحرية".. استعداد تام لأيّ رد حاسم ومدمّر
إيران منذ 18 ساعة
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
الجيش الإيراني: مُستعدون لأيّ ردّ حاسم في أي مكان وزمان
إيران منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
البحرية الإيرانية: التحاق
البحرية الإيرانية: التحاق "كردستان" و"سهند" بالبحرية جزء من إنجازات أكبر
إيران منذ ساعتين
كلمة الإمام الخامنئي والحرب الاستخبارية مع
كلمة الإمام الخامنئي والحرب الاستخبارية مع ""إسرائيل" محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران تعزّز أسطولها البحري
إيران منذ يوم
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
خطاب الإمام الخامنئي يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة