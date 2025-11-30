أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن ضمّ القاعدة البحرية العائمة "كردستان" والمدمّرة "سهند" إلى أسطول البحرية الإيرانية لا يمثّل سوى جزء مُعلن من سلسلة إنجازات أكبر، مشيراً إلى أنّ معدات استراتيجية جديدة ستنضم قريبًا إلى القوة البحرية.

وأوضح إيراني أن البحرية الإيرانية جاهزة لحماية الأمن الاقتصادي البحري وتمتلك الإمكانات اللازمة لذلك، لافتًا إلى استعداد بلاده الدائم للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال، على أساس المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أنّ القاعدة "كردستان" ستكون منشأة استراتيجية متكاملة قادرة على العمل في أعماق المحيطات، لدعم الوحدات القتالية وعمليات المرافقة.



