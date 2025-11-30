أدان التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية (ألبا) ما وصفه بـ"التهديد الاستعماري الجديد" الذي وجّهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد سيادة المجال الجوي لفنزويلا، مشيرًا إلى أن الإعلان الأميركي يمثل عدوانًا سياسيًا يتعارض مع القانون الدولي ويجسّد السلوك الإمبريالي المتواصل تجاه الشعوب الحرة في أميركا اللاتينية.

وأكد التحالف أن هذه التصريحات تدخل ضمن مشروع جيوسياسي يهدف إلى تقويض حق شعوب أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في تقرير مصيرها، من خلال ضغوط عسكرية واقتصادية ودبلوماسية، مشددًا على أن محاولات فرض ولاية قضائية خارجية على الأراضي الفنزويلية تُعدّ استفزازًا للمنطقة بأكملها.

وأشار البيان إلى تزامن هذا التهديد مع القرار الأميركي الأحادي بتعليق الرحلات ضمن برنامج "العودة إلى الوطن"، واصفًا ذلك بأنّه ابتزاز سياسي غير أخلاقي ولا قانوني، يستخدم معاناة العائلات والمهاجرين كورقة ضغط.

وأضاف التحالف أن استهداف فنزويلا هو استهداف لكل دول المنطقة، مؤكًدً أن دول "ألبا" لن تسمح بإعادة فرض الوصاية الإمبريالية، وستواصل الدفاع عن سيادتها، انطلاقًا من إرث رموز التحرر مثل بوليفار ومارتي وسوكري وساندينو.



