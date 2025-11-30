يصل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر عصر اليوم الأحد إلى بيروت، في زيارة وُصفت بالتاريخية، قادمًا من تركيا، وسط استعدادات رسمية وشعبية واسعة.

ومن المرتقب أن تحطّ طائرة الحبر الأعظم في مطار بيروت الدولي قرابة الساعة الرابعة إلاّ ربعًا من بعد الظهر، حيث سيُقام له استقبال رسمي، يعقبه استقبال شعبي حاشد على طريق المطار.

ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، وعدد من ممثلي السلطات الرسمية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، إلى جانب شخصيات دينية وروحية.

وبمناسبة الزيارة، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن اتخاذ تدابير استثنائية على طول خطّ سير الموكب البابوي، حيث ستُقطَع الطرقات والتقاطعات والمفارق من مطار بيروت إلى القصر الجمهوري، مرورًا بمستشفى الرسول الأعظم، جسر عماد مغنية، جسر الصفير، الصياد، تقاطع الماكدونالدز، وتقاطع مستشفى قلب يسوع، وذلك من الساعة 4:35 حتى 5:10 عصرًا.

كما ستُقطَع الطرقات من القصر الجمهوري إلى السفارة البابوية في حريصا عند الساعة 5:45 عصرًا، على أن تُفتح تباعًا بعد مرور الموكب.

البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان

الأحد 30 تشرين الثاني 2025:

مطار بيروت – لقاءات رسمية

15.45: الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (مراسم الاستقبال الرسمية)

16.45: زيارة الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري

17.15: لقاء مع رئيس مجلس النواب

17.30: لقاء مع رئيس مجلس الوزراء

18.00 لقاء مع السلطات، وممثلي المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي (كلمة الأب الأقدس).

الاثنين 1 كانون الأول 2025:

عنايا – حريصا – بيروت – بكركي

9.45: زيارة وصلاة عند ضريح القديس شربل مخلوف في دير مار مارون – عنايا

11.20: لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان – حريصا (كلمة الأب الأقدس)

12.30: لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية

16.00: لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء – بيروت (كلمة الأب الأقدس)

17.45: لقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني – بكركي (كلمة الأب الأقدس)

الثلاثاء 2 كانون الأول 2025:

جل الديب – بيروت – روما

8.30: زيارة للطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب – جل الديب

9.30: صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت

10.30: الاحتفال بالقداس الإلهي في “الواجهة البحرية لبيروت” (عظة الأب الأقدس)

12.45: مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (كلمة الأب الأقدس)

13.15: المغادرة إلى روما

16.10: الوصول إلى مطار روما/فيوميتشينو الدولي



