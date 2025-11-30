يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأمم المتحدة: الاحتلال دمّر 90٪ من محطات المياه في غزة ويفاقم الكارثة
2025-11-30 11:33
حذّر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال دمّر نحو 90% من محطات المياه منذ بدء العدوان على القطاع.

وأوضح أن الاحتلال استخدم التعطيش كسلاح ضد سكان غزة، عبر استهداف البنية التحتية للمياه ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية.

وأشار إلى أن تلوث مياه الشرب يشكّل خطرًا مباشرًا على آلاف العائلات، في ظلّ مخاوف متزايدة من تفشّي الكوليرا وأمراض قاتلة نتيجة انعدام المياه الصالحة للاستخدام.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنهِ الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، وأن الأزمة الإنسانية تتفاقم يومًا بعد آخر، مؤكدًا أن قطاع غزة يواجه أزمة عطش خانقة بفعل الحرب والحصار، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
