في اليوم الـ50 على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته الميدانية، عبر عمليات قصف وتدمير ممنهج للمناطق الشرقية في القطاع.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد الطفلان فادي وجمعة تامر أبو عاصي نتيجة غارة "إسرائيلية" بالقرب من مدرسة الفرابي في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وفي صباح اليوم، نفّذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة بالتزامن مع قصف مدفعي شرق خان يونس، كما أطلقت الآليات العسكرية النار بشكل مكثف قرب محور موراج شمالي رفح. وطالت الغارات مدينة رفح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تتكرر عمليات النسف اليومية لمنازل المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال 5 شهداء من تحت أنقاض منزلين يعودان لعائلتي القريناوي وإسماعيل في مخيم المغازي وسط القطاع.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الهدنة إلى 354 شهيدًا و906 مصابين، في حين جرى انتشال 606 شهداء من تحت الأنقاض.

وبحسب الوزارة بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم 70100 شهيد و170983 مصابًا.



