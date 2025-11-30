أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "لا يحق لـ"إسرائيل" تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحجّة احتجاز جثّتَي أسيرين"، موضحًا أن "استعادة الجثّتين تمثّل أولوية إنسانية، لكن لا يجوز استخدامها ذريعة لعرقلة تنفيذ الاتفاق".

وأشار الأنصاري إلى أنّ "قطر وشركاءها مستمرّون في جهودهم للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يحقق سلامًا مستدامًا يُنهي الحرب بشكل كامل".

ولفت إلى أن "تنفيذ المرحلة الثانية يتطلّب تعاونًا من جميع الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة"، مشددًا على أن "التركيز الحالي منصبّ على تثبيت وقف إطلاق النار لفترة كافية تتيح التمهيد لحلٍّ سياسي شامل".

