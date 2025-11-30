يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كوبا تدين إغلاق واشنطن أجواء فنزويلا وتعدّه عدوانًا عسكريًّا خطيرًا  
كوبا تدين إغلاق واشنطن أجواء فنزويلا وتعدّه عدوانًا عسكريًّا خطيرًا  

2025-11-30 12:08
أدان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريا، قرار الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، واصفًا الإجراء بأنه "عمل عدواني وتهديد خطير للقانون الدولي".

وفي منشور على منصة "إكس"، حذّر باريا من أنّ هذا القرار يُسهم في تصعيد العدوان العسكري والحرب النفسية ضد شعب فنزويلا وحكومتها، وقد تترتب عليه عواقب لا يمكن التنبّؤ بها على السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ودعا الوزير الكوبي المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بـ"التمهيد لهجوم غير قانوني".

فنزويلا كوبا أميركا
