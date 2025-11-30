يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

بلديات غزة تحمّل الاحتلال مسؤولية نقص الوقود وتهدد بانهيار الخدمات  
فلسطين

بلديات غزة تحمّل الاحتلال مسؤولية نقص الوقود وتهدد بانهيار الخدمات  

2025-11-30 12:12
أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة أن "كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي سوى لـ5 أيام عمل"، محملاً "الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدم تزويد القطاع بالوقود بشكل كافٍ".

وأكد الاتحاد أن "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لم يتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجات البلديات من الوقود في ظل الحصار "الإسرائيلي" المفروض"، مطالبًا "بتدخل عربي عاجل لتوفير الوقود ومنع انهيار الخدمات الأساسية في القطاع".

وكشف الاتحاد أيضًا أن "جيش الاحتلال دمر 85% من مباني وآليات ومرافق البلديات خلال الحرب، ما يزيد من الأعباء على الخدمات العامة في غزة".

