أبرق الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، معزّيًا برحيل الإعلامية القديرة في إذاعة النور نلا الزين، مثنيًا على "دورها الكبير في إعلام المقاومة".

وقال الشيخ قاسم، في برقية التعزية: "لقد جَسّدتِ يا نلا رشحات من إعلام السيّدة زينب (ع) تُبيّن معالم التضحية والفداء وطبيعة الأهداف. سمعتُ صوتَكِ كثيرًا من خلال إذاعة النور النورانية من خلال تنقّلاتي في السيّارة لسنوات طويلة. بصمة صوتكِ المفعم بالصدقِ والأمانة لتقديم الحكاية والخبر والعبرة والنصيحة هي المنهج الذي يتلاءم مع إيماننا وساحتنا".

وأضاف الشيخ قاسم: "عظّم الله أجور محبّيك وعائلتك وإذاعتك إذاعة النور، وجمهورك المحبّ للمقاومة وإعلامها ومجاهديها. ونقول ما علّمنا الله تعالى أنْ نقوله: {إنّا لله وإنّا إليه راجعون}، والبقاء للعمل الصّالح ذخيرة للآخرة".

وختم الأمين العام لحزب الله برقية التعزية قائلًا: "رَحِم الله فقيدة الإعلام المقاوم الأخت نلا الزين، وأعلى الله مقامها مع الأنبياء والأئمة والصالحين والشهداء، وإنْ شاء الله تعالى تبقى مدرسة في إيصال صوت الجهاد والمقاومة، على طريق الإسلام المحمدي الأصيل".

