أقام حزب الله حفلًا تكريميًا للشهيد القائد التعبوي، مصطفى علي حمية "سلمان"، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاده، وفي أجواء "أسبوع التعبئة"، وذلك في مصلى "خاتم الأنبياء والمرسلين" (ع) في منطقة السعديات، بحضور علماء وفعاليات وشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.

وألقى مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر كلمة خلال الحفل قال فيها: "نحن جاهزون لأيّ مغامرة أو عدوان يريد أنْ يقوم به العدو "الإسرائيلي"، ولا نأبه لكل التهويلات الإعلامية أو الضغط السياسي والتهديدات التي يحاول العدو أنْ يحقق من خلالها ما لم يحقّقه بالحرب".

وتحدث داغر عن "معاني الشهادة والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وشعبه، وكيف أنّ هذه البيئة المخلصة والمقاومة قدّمت الشهداء وما زالت حاضرة أنْ تقدم المزيد منهم".

كما اعتبر أنّ "التعبئة هي الشجرة الطيبة المثمرة والمدافع الأول عن الإسلام الأصيل، وهم على جهوزية دائمة للدفاع عن أهلنا وتلبية النداء من خلال الإيثار والتضحية".

وأضاف: "شهيدنا القائد مصطفى حمية هو مثال الجندي التعبوي من جنود صاحب العصر والزمان (عج)، وعلينا نحن التعبويون أنْ نقتدي بالتعبويّين الأوائل الذين قدَّموا حياتهم فداءً لهذه الأمة".

وتلا ذلك مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد وكل الشهداء، ثم اختتم الحفل بلطمية حسينية.

