القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
إيران

قاليباف: الحرس الثوري ركيزة بمكافحة الإرهاب وقرار أستراليا معادٍ لإيران

2025-11-30 13:54
62

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "لخطوة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لوائحها "الخاصة بالإرهاب" لن تنجح في التأثير على نفوذ هذه المؤسسة"

وأعلن قاليباف "دانة مجلس الشورى بشدّة لهذا القرار" واصفًا إيّاه "ـ"الإجراء المعادي لإيران"" مشيرًا إلى أن "لحرس الثوري منبثق من إرادة الشعب الإيراني وله دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا"

ورأى أن الاتهامات الموجهة للحرس "واهية ولا تمسّ بمكانته"، مضيفًا أن "أستراليا إن كانت تتوهم أنها تقدّم خدمة للكيان الصهيوني أو تصرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة، فعليها أن تدرك أن وصمة الاصطفاف مع الصهاينة ستبقى عارًا في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني استراليا حرس الثورة الاسلامية إيران
