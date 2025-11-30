يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أكّد "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" التزامه المبدئي والثابت "بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي يواجه منذ عقود أكثر منظومات الاحتلال والاستعمار عنفًا ووحشيةً وعمليات إبادة جماعية في التاريخ المعاصر".

ودعا الاتحاد، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى "التمسّك الكامل بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد المحتل الصهيوني، ورفض كل مشاريع التصفية والتطبيع التي تتجاوز حق الشعب الفلسطيني في فلسطين كاملة".

وطالب بـ"اعتبار الاعتداءات المتكرّرة والعدوان المستمر على قطاع غزة والضفة والقدس وعلى كل فلسطين، كجرائم حرب يجب أنْ يُحاسَب مرتكبوها وداعموهم أمام المحاكم الدولية".

كما دعا الاتحاد كل النقابات والاتحادات العمالية في العالم إلى "تعزيز التضامن العمّالي مع فلسطين، ووقف أيّ شكل من أشكال التعامل مع المؤسسات التي تدعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين أو تستفيد منه".

وأكّد أنّ "تحرير فلسطين ليس قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية كل الشعوب التي تؤمن بالعدالة وترفض الاحتلال والهيمنة الأميركية والعنصرية الصهيونية".

وفيما أشاد بـ"صمود الشعب الفلسطيني وبكل الجهود الشعبية والدولية التي تقف معه"، دعا الاتحاد إلى "استمرار الحراك الضاغط لوقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية لسكان غزة والضفة وكل فلسطين".

