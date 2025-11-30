يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
لبنان

جمعية
لبنان

جمعية "وتعاونوا" تنظّم يومًا صحيًا مجانيًا في إيعات

2025-11-30 14:09
52

نظّمت جمعية "وتعاونوا" يومًا صحيًا مجانيًا في بلدة إيعات – بعلبك الهرمل، بالتعاون مع بلدية البلدة، بمشاركة فريق من الأطباء من مختلف الاختصاصات، حيث قُدّمت الاستشارات الطبية والأدوية مجاناً للمواطنين.

الشيخ علي زين الدين، الإداري في الجمعية، أوضح أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنظّمها الجمعية دعماً لأهالي المناطق الريفية.

من جهته، توجّه رئيس بلدية إيعات محمد عبد الساتر بالشكر إلى الجمعية وفريقها الطبي، مشيداً بتنوع الاختصاصات المشاركة، من الشرايين إلى طب الأطفال والصحة العامة، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة لأهالي البلدة.

كما أشار طبيب الصحة العامة في مستوصف إيعات الحكومي، الدكتور علي ياغي، إلى أن اليوم الصحي شمل مختلف الفئات العمرية، وتم خلاله تقديم أدوية مدعومة من وزارة الصحة.

بدورها، أكدت نورا فقيه من الجمعية أن "وتعاونوا" مستمرة في نشاطاتها الصحية والاجتماعية في البلدات الريفية، وقوفًا إلى جانب الأهالي وتقديرًا لصمودهم ودعمهم المستمر.

الكلمات المفتاحية
لبنان حملة وتعاونوا
