إيران: الإغلاق الأميركي لمجال فنزويلا الجوي انتهاك فاضح للقانون الدولي 
إيران: الإغلاق الأميركي لمجال فنزويلا الجوي انتهاك فاضح للقانون الدولي 

2025-11-30 15:16
أدانت إيران بشدّة "الإجراء الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان إغلاق المجال الجوي لفنزويلا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ "الإجراء الأميركي انتهاك فاضح للقانون الدولي وتهديد غير مسبوق لأمن الطيران المدني العالمي".

وأضاف: "هذا القرار يُشكّل جزءًا من سلسلة إجراءات استفزازية وغير قانونية تنتهك سيادة فنزويلا الوطنية وسلامة أراضيها".

كما حذّر من "العواقب الخطيرة لهذا الإجراء على سيادة القانون والسلم والأمن الدوليَّيْن".

