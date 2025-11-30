يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي صراع في الليكود على رئاسة مؤتمره

إيران

إيران: منع التأشيرات عن أعضاء اتحادنا لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم غير قانوني
إيران

إيران: منع التأشيرات عن أعضاء اتحادنا لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم غير قانوني

2025-11-30 15:25
40

‏أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أنّ "قيام الولايات المتحدة الأميركية بعدم إصدار التأشيرات لأعضاء اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور قرعة كأس العالم 2026، هو "إجراء غير قانوني"".

وشدّد آبادي على أنّ "اتحاد كرة القدم اتخذ القرار الصحيح بشأن مقاطعة مراسم قرعة كأس العالم"، مشيرًا إلى تقديم بلاده "احتجاجًا رسميًا حول الامتناع عن إصدار التأشيرات".

كما رأى أنّ "بعض الدول التي تستغل ظروف الاستضافة تقوم بخطوات غير صحيحة وغير مهنية".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية اميركا ايران كأس العالم 2026
إقرأ المزيد
المزيد
إيران: منع التأشيرات عن أعضاء اتحادنا لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم غير قانوني
إيران: منع التأشيرات عن أعضاء اتحادنا لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم غير قانوني
إيران منذ ساعة
إيران: الإغلاق الأميركي لمجال فنزويلا الجوي انتهاك فاضح للقانون الدولي 
إيران: الإغلاق الأميركي لمجال فنزويلا الجوي انتهاك فاضح للقانون الدولي 
إيران منذ ساعة
قاليباف: الحرس الثوري ركيزة بمكافحة الإرهاب وقرار أستراليا معادٍ لإيران
قاليباف: الحرس الثوري ركيزة بمكافحة الإرهاب وقرار أستراليا معادٍ لإيران
إيران منذ ساعتين
البحرية الإيرانية: التحاق
البحرية الإيرانية: التحاق "كردستان" و"سهند" بالبحرية جزء من إنجازات أكبر
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران: منع التأشيرات عن أعضاء اتحادنا لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم غير قانوني
إيران: منع التأشيرات عن أعضاء اتحادنا لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم غير قانوني
إيران منذ ساعة
إيران: الإغلاق الأميركي لمجال فنزويلا الجوي انتهاك فاضح للقانون الدولي 
إيران: الإغلاق الأميركي لمجال فنزويلا الجوي انتهاك فاضح للقانون الدولي 
إيران منذ ساعة
إيران أحيت
إيران أحيت "يوم القوة البحرية".. استعداد تام لأيّ رد حاسم ومدمّر
إيران منذ 21 ساعة
بزشكيان: الحكومة الإيرانية تمضي قُدمًا في طريق الخدمة والتقدُّم بجدّية
بزشكيان: الحكومة الإيرانية تمضي قُدمًا في طريق الخدمة والتقدُّم بجدّية
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة