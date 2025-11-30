‏أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أنّ "قيام الولايات المتحدة الأميركية بعدم إصدار التأشيرات لأعضاء اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور قرعة كأس العالم 2026، هو "إجراء غير قانوني"".

وشدّد آبادي على أنّ "اتحاد كرة القدم اتخذ القرار الصحيح بشأن مقاطعة مراسم قرعة كأس العالم"، مشيرًا إلى تقديم بلاده "احتجاجًا رسميًا حول الامتناع عن إصدار التأشيرات".

كما رأى أنّ "بعض الدول التي تستغل ظروف الاستضافة تقوم بخطوات غير صحيحة وغير مهنية".

