اتحاد نقابات العمال العرب يدين العدوان
اتحاد نقابات العمال العرب يدين العدوان "الإسرائيلي" على بيت جن السورية

2025-11-30 16:37
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بيانًا أدانت فيه العدوان "الإسرائيلي" الجديد على أراضي الجمهورية العربية السورية والذي تمثل بالتوغل والعدوان على قرية بيت جن السورية في ريف دمشق وعلى المواطنين السوريين". 

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن "العدوان "الإسرائيلي" الجديد على أراضي الجمهورية العربية السورية، وما سبقه من اعتداءات مدانة على لبنان واستمرار مسلسل إجرامها بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين يجعل هذا الكيان العامل الرئيسي في زعزعة استقرار المنطقة والعالم".

وأشارت الى أن "ماقامت به قوات الاحتلال من عدوان همجي على السكان والاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوى وخصوصاً القصف الجوي العشوائي لمنازل المدنيين ، تؤكد مرة جديدة صلف وعنجهية سلطات الاحتلال الذي دأبت على مثل هذه الاعتداءات والتي تؤكد نزعته العدوانية تجاه سورية وكل دول المنطقة".

 

جيش الاحتلال الاسرائيلي سورية
