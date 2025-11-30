يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بابا الفاتيكان يبدأ زيارته التاريخية للبنان
2025-11-30 17:00
وصل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر الى لبنان، في زيارة تاريخية تستمر حتى يوم الثلاثاء. 

ولدى ترجله من الطائرة، استقبل الرئيس عون وعقيلته السيدة الاولى نعمت عون البابا لاوون الرابع عشر، كما رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته، والبطريرك الماروني بشارة الراعي. 
كما أقيمت للبابا لاون مراسم استقبال رسمية في الخيمة الرسمية في مطار رفيق الحريري الدولي، وسط حضور لافت لشخصيات دينية وسياسية.

ولدى وصول البابا، اطلق الجيش اللبناني 21 قذيفة، والسفن الراسية في مرفأ بيروت أطلقت أبواقها، كما قرعت أجراس الكنائس في كل أنحاء لبنان. 

الفاتيكان
