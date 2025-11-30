يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كشّافة المهدي (عج) ترحّب على طريقتها بالبابا لاوون الرابع عشر
لبنان

2025-11-30 17:18
112

اصطفّ الآلاف من كشّافة الإمام المهدي (عج) على طول طريق المطار وصولًا إلى القصر الجمهوري، في استقبال مهيب لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، تعبيرًا عن المحبة والاحترام لهذه الزيارة التاريخية.

وشارك في الاستقبال الأفواج من الأشبال والزهرات والكشافة والجوالة إلى جانب القادة والقائدات، إضافة إلى الفرق الموسيقية الكشفية التي عزفت مقطوعات خاصة بالمناسبة، في مشهد حضاري عكس روح الانفتاح والالتزام الأخلاقي التي تميّز أبناء الجمعية.

وجاء هذا الحضور الكبير ليؤكّد القيم السامية التي تحملها جمعية كشّافة المهدي في تعزيز العيش المشترك، وترسيخ ثقافة الأخوّة والمحبة بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، وتجسيد حقيقي بالقول والفعل للعيش المشترك في وطننا لبنان.
 

 

 

