العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان 
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان 

2025-11-30 19:26
30

واصل العدو الصهيوني، الأحد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اعتداءاته على الجنوب، والتي تزامنت مع زيارة بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وذلك بإلقائه قنابل ضوئية وصوتية وحارقة على بلدات وأطراف بلدات أخرى واستهدافها بالرصاص.

فقد استهدف موقع "رويسات العلم" الصهيوني أطراف بلدة كفرشوبا بالرصاص بشكل متكرّر مساء الأحد، وفقًا لقناة "المنار"، فيما أطلقت قوة صهيونية في موقع "الجرداح" رشقات رشاشة في اتجاه أطراف بلدة الضهيرة.

كذلك، ألقت مُسيَّرة صهيونية قنبلة صوتية في اتجاه بلدة مارون الراس، في حين ألقت مُسيَّرات صهيونية قنابل صوتية قُرب صيادي الأسماك في رأس الناقورة.

واستهدفت مُسيَّرة أخرى حفارة في حي "الواسطاني" في بلدة شبعا. 

كما أطلق جيش الاحتلال قذائف ضوئية في اتجاه منطقة "وادي مظلم" عند أطراف بلدة بيت ليف، تزامنًا مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمُسيَّر الصهيوني في أجواء البلدة. 

واستهدف جيش الاحتلال بقذائف حارقة المنطقة الواقعة بين بيت ليف وبلدة راميا.

وفي السياق نفسه، أطلق جيش الاحتلال قذائف ضوئية في اتجاه الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة يارون.

وسبق ذلك عملية تمشيط بالأسحلة الرشاشة من قِبَل جيش الاحتلال لأطراف بلدة عيترون.

