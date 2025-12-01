Your browser does not support the video tag.

تعرّض قصر الباشا، أحد معالم مدينة غزة الأثرية، لتدمير كبير خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع. ووفق ما تؤكده السلطات الفلسطينية، تمّ نهب أكثر من ما يقارب 20 ألف قطعة أثرية من المتحف، بعض هذه المقتنيات تعود للعهد الروماني، والبيزنطي، والمملوكي، والعثماني.

ومع وقف إطلاق النار بدأت أعمال تأهيل القصر من قبل فرق ترميم فلسطينية. لكن أعمال الترميم تعاني من صعوبات كبيرة، خاصة نقص المواد اللازمة لإعادة البناء، ومنع سلطات الاحتلال دخول بعض مواد الإعمار إلى القطاع.

الكلمات المفتاحية