يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي ماذا يحتاج العفو عن نتنياهو ليسلك طريقه؟

خاص العهد

خاص العهد

قصر الباشا بغزة .. بدء أعمال الترميم بعد تدميره وسرقة قطعه الأثرية

2025-12-01 10:04
36
محمد الكحلوت - معد
46 مقالاً

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

تعرّض قصر الباشا، أحد معالم مدينة غزة الأثرية، لتدمير كبير خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع. ووفق ما تؤكده السلطات الفلسطينية، تمّ نهب أكثر من ما يقارب 20 ألف قطعة أثرية من المتحف، بعض هذه المقتنيات تعود للعهد الروماني، والبيزنطي، والمملوكي، والعثماني.

ومع وقف إطلاق النار بدأت أعمال تأهيل القصر من قبل فرق ترميم فلسطينية. لكن أعمال الترميم تعاني من صعوبات كبيرة، خاصة نقص المواد اللازمة لإعادة البناء، ومنع سلطات الاحتلال دخول بعض مواد الإعمار إلى القطاع.

الكلمات المفتاحية
غزة تراث جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
قصر الباشا بغزة .. بدء أعمال الترميم بعد تدميره وسرقة قطعه الأثرية
قصر الباشا بغزة .. بدء أعمال الترميم بعد تدميره وسرقة قطعه الأثرية
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ عبد الرزاق لـ
الشيخ عبد الرزاق لـ"العهد": ما يحصل في لبنان وغزة يؤكّد صوابية الخيار المقاوم
خاص العهد منذ 20 ساعة
حب الله لـ
حب الله لـ"العهد" في يوم التضامن مع فلسطين: نحن في قلب القضية
خاص العهد منذ يوم
في يوم التضامن مع فلسطين.. صوت من أسطول الصمود لـ
في يوم التضامن مع فلسطين.. صوت من أسطول الصمود لـ "العهد": قوافل أكبر ستنطلق قريبًا
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
قصر الباشا بغزة .. بدء أعمال الترميم بعد تدميره وسرقة قطعه الأثرية
قصر الباشا بغزة .. بدء أعمال الترميم بعد تدميره وسرقة قطعه الأثرية
خاص العهد منذ ساعة
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان 
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان 
لبنان منذ 15 ساعة
اتحاد نقابات العمال العرب يدين العدوان
اتحاد نقابات العمال العرب يدين العدوان "الإسرائيلي" على بيت جن السورية
عربي ودولي منذ 18 ساعة
الشيخ عبد الرزاق لـ
الشيخ عبد الرزاق لـ"العهد": ما يحصل في لبنان وغزة يؤكّد صوابية الخيار المقاوم
خاص العهد منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة