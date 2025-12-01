يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الحاج حسن: علينا ان نمكّن وحدتنا الوطنية أمام حملة التهويل

لبنان

النمر: الدولة مطالبة بالحفاظ على سيادتها
لبنان

النمر: الدولة مطالبة بالحفاظ على سيادتها

2025-12-01 11:17
91

أحيت اللجنة الصحية، في منطقة البقاع، في حزب الله الذكرى السنوية الأولى لارتقاء شهداء الطواقم الطبية والصحية والدفاع المدني في البقاع، في احتفال أقيم في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور رسمي وحزبي وشعبي واسع.

ألقى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر كلمة؛ استعرض فيها حجم الضغوط التي تواجهها المقاومة، مؤكدًا أنّ: "الاستهدافات تتّخذ أشكالًا متعددة، من استباحة الوطن برًا وبحرًا وجوًا، إلى الاغتيالات والتعقب والتنصت والضغط السياسي والمالي، وصولًا إلى المبعوثين الدوليين الذين يزعمون أنهم يأتون للإنقاذ بينما يمارسون التهديد تحت عنوان أن "الإسرائيلي" قادم".

وأضاف النمر أنّ "الأميركي و"الإسرائيلي"، ومن معهم في هذا العالم، يمارسون أشكال الظلم كلها خدمةً لمصلحة "إسرائيل" وضمانًا لسلامتها"، مشيرًا إلى أنّ ما يُعرض على المقاومة "هو مشروع استسلامي واضح يقوم على ترك السلاح والانسحاب من المواقع والاندماج في السياسة والتخلي عن القتال"، مردفًا: "لكنّ هؤلاء غاب عنهم أننا أتباع الإمام الحسين (ع) الذي وقف وحيدًا في كربلاء قبل أكثر من 1400 عام".

في الشأن الوطني، شدّد النمر على أنّ: "الدولة مطالبة بالحفاظ على سيادتها، وأي بلد تُحتل أرضه وسماؤه وبحره لا يمكن أن يكون بلدًا سياديًا".

كما قال: "لبنان، اليوم، ليس بلدًا سياديًا؛ لأنه مستباح أمام العدوّ "الإسرائيلي"، وإذا أرادت الدولة أن تكون دولة قوية فعليها أن تستخدم الوسائل كلها لاسترجاع الأرض ووقف الاعتداءات، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونحن نقف معها جنبًا إلى جنب في هذا المسار".

كما حذّر النمر من خطورة التخلي عن خيار المقاومة، مؤكدًا أنّ: "لبنان إذا تحوّل إلى بلد غير مقاوم، فلن يكون له وزن أو قيمة أو تأثير في هذا العالم".

في ختام الاحتفال، وزّعت الدروع التقديرية على عائلات الشهداء تقديرًا لتضحيات أبنائهم.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الهيئة الصحية الإسلامية البقاع حسين النمر
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الصهيوني مستمر.. قنابل ورشقات رشاشة تستهدف قرى الجنوب
العدوان الصهيوني مستمر.. قنابل ورشقات رشاشة تستهدف قرى الجنوب
لبنان منذ 44 دقيقة
السيد شكر: لا يمكن لمجتمعنا أن يتخلى عن نهج الشهادة 
السيد شكر: لا يمكن لمجتمعنا أن يتخلى عن نهج الشهادة 
لبنان منذ ساعة
العماد هيكل يرفض لقاء ضباط صهاينة في أميركا
العماد هيكل يرفض لقاء ضباط صهاينة في أميركا
لبنان منذ ساعتين
بو حمدان: المقاومة لا تُهزم مهما اشتدّ العدوان 
بو حمدان: المقاومة لا تُهزم مهما اشتدّ العدوان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العربية والحدث: المشهد
العربية والحدث: المشهد "الإسرائيلي" الأكثر وضوحًا
نقاط على الحروف منذ ساعتين
النمر: الدولة مطالبة بالحفاظ على سيادتها
النمر: الدولة مطالبة بالحفاظ على سيادتها
لبنان منذ 4 ساعات
حمادة: التهويل بالعدوان
حمادة: التهويل بالعدوان "لإسرائيلي" يأتي من باب الضغط في الداخل ودبلوماسيًا
لبنان منذ يوم
حزب الله يُحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد مصطفى حمية في السعديات
حزب الله يُحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد مصطفى حمية في السعديات
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة