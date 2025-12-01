أحيت اللجنة الصحية، في منطقة البقاع، في حزب الله الذكرى السنوية الأولى لارتقاء شهداء الطواقم الطبية والصحية والدفاع المدني في البقاع، في احتفال أقيم في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور رسمي وحزبي وشعبي واسع.

ألقى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر كلمة؛ استعرض فيها حجم الضغوط التي تواجهها المقاومة، مؤكدًا أنّ: "الاستهدافات تتّخذ أشكالًا متعددة، من استباحة الوطن برًا وبحرًا وجوًا، إلى الاغتيالات والتعقب والتنصت والضغط السياسي والمالي، وصولًا إلى المبعوثين الدوليين الذين يزعمون أنهم يأتون للإنقاذ بينما يمارسون التهديد تحت عنوان أن "الإسرائيلي" قادم".

وأضاف النمر أنّ "الأميركي و"الإسرائيلي"، ومن معهم في هذا العالم، يمارسون أشكال الظلم كلها خدمةً لمصلحة "إسرائيل" وضمانًا لسلامتها"، مشيرًا إلى أنّ ما يُعرض على المقاومة "هو مشروع استسلامي واضح يقوم على ترك السلاح والانسحاب من المواقع والاندماج في السياسة والتخلي عن القتال"، مردفًا: "لكنّ هؤلاء غاب عنهم أننا أتباع الإمام الحسين (ع) الذي وقف وحيدًا في كربلاء قبل أكثر من 1400 عام".

في الشأن الوطني، شدّد النمر على أنّ: "الدولة مطالبة بالحفاظ على سيادتها، وأي بلد تُحتل أرضه وسماؤه وبحره لا يمكن أن يكون بلدًا سياديًا".

كما قال: "لبنان، اليوم، ليس بلدًا سياديًا؛ لأنه مستباح أمام العدوّ "الإسرائيلي"، وإذا أرادت الدولة أن تكون دولة قوية فعليها أن تستخدم الوسائل كلها لاسترجاع الأرض ووقف الاعتداءات، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونحن نقف معها جنبًا إلى جنب في هذا المسار".

كما حذّر النمر من خطورة التخلي عن خيار المقاومة، مؤكدًا أنّ: "لبنان إذا تحوّل إلى بلد غير مقاوم، فلن يكون له وزن أو قيمة أو تأثير في هذا العالم".

في ختام الاحتفال، وزّعت الدروع التقديرية على عائلات الشهداء تقديرًا لتضحيات أبنائهم.

الكلمات المفتاحية