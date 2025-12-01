يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
لبنان

لبنان

2025-12-01 14:55
في سياق خرق العدو الصهيوني اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على السيادة اللبنانية، ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلتين صوتيتين في بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، وفي وقتٍ لاحق، تعرضت أطراف البلدة لرشقات رشاشة "إسرائيلية".

كما ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على بلدة كفركلا، ومحلقة أخرى ألقت قنبلة صوتية على حي "كروم المراح" شرق بلدة ميس الجبل.

هذا وتعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة من موقع العدو في "رويسات العلم".

كما استهدف جنود العدو من موقع العدو في تلة "الرمثا" بالرشاشات الثقيلة مزرعة بسطرة.

كذلك، استهدفت مواقع العدو في "الرادار" و"السماقة" و"الرمثا" أطراف بلدتي شبعا وكفرشوبا بالرصاص.

لبنان الكيان الصهيوني
