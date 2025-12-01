واصلت عصابات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025، اعتداءاتها على منازل وأراضي ومركبات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بدعم وحماية من قوات الاحتلال.

وفي سياق هذه الاعتداءات احتجز مستوطنون صهاينة عددًا من المواطنين الفلسطينيين وأطلقوا أبقارهم للرعي في أراضيهم الزراعية في قرية البرج جنوب غربي مدينة الخليل.

وحطم مستوطنون فجر اليوم عددًا المركبات وممتلكات أخرى للفلسطينيين باستهدافها بالحجارة، قرب بلدة بيت ليد شمال طولكرم.

وأغلق مستوطن طريق المعرجات بين أريحا ورام الله لرعي أغنامه، ما أدى إلى تعطّل حركة المركبات وحدوث إرباك شديد للسكان والمارة.

وجدّد مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على منشآت المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، حيث استهدفوا بئر المياه رقم "6"، ما أدى إلى انقطاع المياه عن القرى التي تستفيد من البئر.

وأفادت مصلحة مياه القدس، المسؤولة عن تزويد مناطق رام الله بالمياه، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا البئر رقم 6 في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، ما أدى إلى توقف الضخ بشكل كامل.

وأشارت إلى أن تعطّل البئر يهدد المصدر الرئيسي للمياه للتجمعات السكانية الواقعة شرق رام الله، مؤكدة أن الانقطاع ناتج عن اعتداء مباشر وأنه يجري العمل على إعادة الضخ في أقرب وقت ممكن.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس بحماية قوات الاحتلال، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال التي رافقتهم داخل التجمع.

وحسب منظمة البيدر الحقوقي، فإن المستوطنين تجولوا في محيط منازل المواطنين، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين يعيشون تحت ضغوط متزايدة وتهديدات مستمرة تؤثر على استقرارهم اليومي.



