أفاد تقرير لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حول استخدام الألغام المضادة للأفراد لعام 2025، بأن أوكرانيا لا تزال تستخدم ألغامًا مضادة للأفراد محرمة دوليًا، في حربها مع روسيا.

وقال موزير - بوانغسوفان، خلال عرض تقرير "مراقب الألغام" (Landmine Monitor 2025) في جنيف: "اتّخذت عدة دول خطوات تشكّل تهديدًا مباشرًا لمعايير الاتفاقية. فقد أعلنت أوكرانيا أنها قد تعلق تنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، وهي حاليًّا تستخدم هذه الألغام، وتزيد مخزوناتها التي تزودها بها الولايات المتحدة وربما تنتجها محليًا".

وكانت السلطات الأوكرانية قد صادقت على "اتفاقية أوتاوا" عام 2005، وهي المعاهدة الدولية التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وتشترط تدمير المخزونات الموجودة منها. وقد وقعت الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس 1999، وانضمت إليها حتّى الآن 163 دولة.

في حزيران/يوليو 2025، وقع زيلينسكي مرسومًا رسميًّا بالانسحاب من الاتفاقية. وعقب ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء القرار الأوكراني. كما أعلنت دول البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا، استونيا) وبولندا وفنلندا بدورها عن انسحابها من اتفاقية أوتاوا.

