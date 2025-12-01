واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تشهد عدة مناطق بالقطاع تصعيدًا عسكريًا متواصلًا.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرق حيّ الزيتون شرق مدينة غزّة.

وفي اليوم الـ52 منذ بدء وقف إطلاق النار، أعلن الجيش "الإسرائيلي" أنه قتل "أكثر من 40 مسلحًا" خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقًا في منطقة رفح جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة.

كما شهدت المناطق الشرقية من خان يونس، داخل الخط الأصفر، صباح الاثنين، تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث استهدفت المدفعية "الإسرائيلية" عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس اتساع رقعة التوّتر في المحور الشرقي للمدينة.

وعلى طول ما يسمّى بـ"الخط الأصفر" شرقي قطاع غزّة، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" اليوم على مناطق عدة، مستهدفًا بالقصف الصاروخي أحياء الشجاعية والتفاح.

انتشال 9 شهداء

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة بوصول جثامين 9 شهداء انتشال وإصابة واحدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في بيان لها اليوم، إلى أن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 356 شهيدًا، والإصابات: 909، وإجمالي الانتشال 616 شهيدًا.

ولفتت الصحة إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 70,112 شهيدًا و170,986 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر للعام 2023.

