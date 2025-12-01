اتهم الرئيس الفنزويلي؛ نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على احتياطات بلاده النفطية الأكبر في العالم، وذلك عبر تعزيز انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.

وقال مادورو، في رسالة موجّهة إلى "منظمة الدول المصدّرة للنفط" (أوبك)، إنّ "واشنطن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف باستخدام القوة العسكرية الفتاكة، في خطوة أكّد أنّها "تهدّد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتمسُّ سوق النفط العالمي".

كما أشار مادورو إلى أنّ "الولايات المتحدة حشدت نحو 15 ألف جندي و14 سفينة حربية في الكاريبي، إضافة إلى إعادة نشر حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس جيرالد آر فورد" من البحر المتوسط إلى المنطقة، مصحوبة بسفن حربية وقاذفات بعيدة المدى".

وحذّر الرئيس الفنزويلي من "المخاطر التي قد تطاول إنتاج فنزويلا النفطي واستقرار السوق العالمي إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد تحركاتها".

وأتت رسالة مادورو بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنّ المجال الجوي الفنزويلي "مغلق بالكامل"، مما عزَّز الاحتمالات حول شن عدوان عسكري أميركي على فنزويلا أو السعي إلى تغيير نظامها.



